Gol na final da Nations League faz Uefa repensar regra de impedimento

Ponto central das discussões na final da Nations League, vencida por 2 a 1 pela França sobre a Espanha, no último domingo, 10, em Milão, o gol decisivo marcado por Kilyan Mbappé virou assunto de preocupação para Roberto Rossetti, diretor de arbitragem da Uefa. A entidade afirmou que irá sugerir uma atualização na interpretação da regra do impedimento no próximo encontro entre integrantes da confederação europeia, Fifa e da International Football Board Association (Ifab), que acontece no próximo dia 27.

O gol de Mbappé foi motivo de muitas discussões na última semana. O atacante do Paris Saint-Germain parecia estar em condição de impedimento após receber o passe de Theo Hernández.

A marcação foi descartada porque, ao tentar cortar o passe, o zagueiro espanhol Eric Garcia tocou na bola e fez com que Mbappé estivesse em situação regular para marcar. A jogada precisou do auxílio do VAR para ser interpretada e decidiu a competição.

O diretor de arbitragem da Uefa ainda defendeu a decisão do árbitro da partida Anthony Taylor, mas criticou a atual regra do impedimento dizendo que algumas recomendações contradizem o espírito da lei e que abrem possibilidade para jogadores se aproveitarem.

Segundo representantes da entidade, existem maneiras de melhorar a regra e atualizar, impedindo que situações como a da final da Nations League voltem a acontecer.