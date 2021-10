Gol de Claudinho e mais destaques: a semana dos brasileiros na Champions

A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões teve a marca do talento brasileiro. Um dos destaques foi o meia Claudinho, que marcou seu primeiro gol no grande palco europeu e foi importante na goleada do Zenit sobre o Malmo, junto aos compatriotas Wendel, que também marcou, e Malcom. Alex Telles, do Manchester United, Roberto Firmino, do Liverpool, e Cristiano Leite, do surpreendente Sheriff, também brilharam; confira o resumo:

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Claudinho e os brasileiros do Zenit

Nas últimas duas temporadas, Claudinho se consolidou como um dos principais meias brasileiros. Artilheiro e melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Red Bull Bragantino, ele foi comprado pelo Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros (94 milhões de reais) e já começou a mostrar suas credenciais. Em sete jogos pelo clube russo, o jogador marcou dois gols e deu passe para outros dois.

Um dos bons times do início de Champions: Zenit!

👀 nos russos, com o tempero de Brasil. Claudinho, Malcom, Wendel e Douglas Santos, jogando o fino. — Jader Rocha (@Jader76Rocha) September 29, 2021

Em seu segundo jogo pela Liga dos Campeões, Claudinho recebeu assistência do lateral-esquerdo brasileiro Douglas Santos e aproveitou a oportunidade para abrir o placar da vitória do Zenit por 4 a 0 sobre o Malmo, em São Petersburgo. Companheiro de ataque do recém-chegado, Malcom veste a camisa 10 da equipe e foi importante na criação, com três passes para finalização e acerto de 92% nos passes, segundo o SofaScore. Quem fechou a goleada foi o meio-campista Wendel (revelado pelo Fluminense), que além do tento, não errou nenhum passe no embate.

“Sheriff” de assistências

Lateral-esquerdo da maior surpresa desta temporada de Champions League, Cristiano Leite é o líder em assistências da fase de grupos da competição. Com três passes para gol em dois jogos, o jogador de 28 anos que saiu do Volta Redonda para a Moldávia é peça essencial do Sheriff Tiraspol. Nesta rodada, o jogador deu assistência para Yakhshiboev marcar o gol inaugural, contra o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. No restante da partida, a função de Cristiano foi defender e fez isso bem: foram seis ações defensivas corretas.

Cristiano (28 anos), lateral do Sheriff, na fase de grupos da UCL 21/22: ⚔️2 jogos

🅰️3 assists (!)

🔑3 passes decisivos

🛠2 grandes chances criadas (!)

↪️4/5 cruzamentos certos (80%!)

💪11/13 duelos ganhos (85%!)

🆚5 desarmes

💯Nota 7.95 🔎É o líder de assists no torneio. 🇧🇷👏 pic.twitter.com/3NUuVQ9mZY — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 28, 2021

Telles e um gol fundamental

Alex Telles jogou apenas dois jogos nos último quatro meses, em decorrência de lesão no tornozelo. Porém, calhou de o brasileiro reassumir a lateral-esquerda do Manchester United em jogo de Liga dos Campeões, contra o Villarreal, em Old Trafford. Bem na partida, Telles aproveitou bem a chance e marcou o gol que empatou o placar, em bonito chute de fora da área, após assistência do português Bruno Fernandes.

Alex Telles’ goal from the stands, taken by the one and only Usain Bolt! Continua após a publicidade What a view. pic.twitter.com/DegtP9w0wd — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) September 29, 2021

Na entrevista pós-jogo, o brasileiro ainda revelou conversa com Cristiano Ronaldo, autor do gol da vitória no último minuto, dentro de campo: “Cinco minutos antes (de marcar) ele estava chateado porque não chegava bola para ele, e eu disse ‘vai chegar, vai chegar’. Precisou de uma bola na área, não precisa de muito, e nos deu a vitória”.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Firmino de volta às redes

Atormentado por lesões, Roberto Firmino não vive seu melhor começo de temporada da carreira. No entanto, o atacante brasileiro aproveitou a chance que teve contra o Porto, em goleada do Liverpool por 5 a 1 e marcou dois gols após entrar em campo. Jurgen Klopp colocou Firmino na partida aos 22 minutos do segundo tempo, tempo suficiente para o brasileiro balançar as redes duas vezes. O primeiro deles, com apenas 10 minutos de jogo, com passe de Curtis Jones. Pouco tempo depois, o camisa 9 ainda fechou a goleada.

27 minutos bastaram para ele fazer dois gols contra o Porto e receber a maior nota do SofaScore (8.5). Que Deus perdoe as pessoas ruins que não gostam do Bobby Firmino pic.twitter.com/xX9CyoybMr — Liverpool Fans Brasil (@LiverpoolFansBr) September 28, 2021

Zagueiro veríssimo

Um defensor verdadeiro, esse foi Lucas Veríssimo na vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o Barcelona. Dono do lado direito da zaga portuguesa, o jogador revelado pelo Santos já mostrou suas credenciais em um jogo de Champions League. Os elogios nas redes sociais foram muitos e justos. Quando a partida ainda estava 1 a 0 para o clube de Lisboa, Luuk de Jong teve a chance de empatar para o Barcelona e Lucas Veríssimo cortou a finalização do atacante, que entraria no gol. O zagueiro de 26 anos fez parte das últimas convocações para a seleção brasileira e está nos planos de Tite rumo à próxima Copa do Mundo.

#UCL Lucas Veríssimo vs Barcelona: ✂️ 4 cortes

🙏 1 corte em cima da linha

🔐 2 chutes travados

⤴️ 2 interceptações

🆚 3 desarmes

💪 3/3 duelos aéreos ganhos (100%)

✅ 24/29 passes certos (83%)

💯 Nota SofaScore 7.5 (3ª maior do Benfica) 🇧🇷👏 pic.twitter.com/qNZOe7NCwx — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 29, 2021