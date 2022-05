Goiás x Santos: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Embalado por três vitórias consecutivas na temporada, além do bom início no Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Goiás neste domingo, 15, às 19h (de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida pela sexta rodada da competição será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Vice-líder antes do início da rodada, com dez pontos em cinco partidas, o Peixe chega motivado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na quinta, 12, venceu o Coritiba por 3 a 0, na Vila Belmiro – revertendo desvantagem pela derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, realizado em 20 de abril.

Para o confronto, o técnico Fabián Bustos tem dúvidas na escalação. O zagueiro Maicon, preservado durante a semana, pode retornar na vaga do uruguaio Emiliano Velázquez. O atacante Ângelo, que realiza um trabalho de reequilíbrio muscular, não deverá ser relacionado.

Vitorioso no clássico do último domingo, 8, diante do Atlético-GO, o Goiás deve ter mudanças para a partida. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o volante Henrique Lordelo, suspensos, deve ser substituídos por Juan e Fellipe Bastos, respectivamente. Para a segunda vaga também concorrem nomes como Matheus Sales, Caio Vinícius e Auremir.

O Esmeraldino, dirigido por Jair Ventura, somou apenas cinco pontos até aqui na competição e dá sinais de reabilitação após vencer o arquirrival e empatar diante do Atlético-MG, na quarta rodada.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

São Paulo x Cuiabá – TV Globo e Premiere

17h30

Coritiba x América-MG – Premiere

18h

Botafogo x Fortaleza – Premiere

Avaí x Juventude – Premiere

19h

Goiás x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vasco x Bahia – TV Globo, SporTV e Premiere

Náutico x Cruzeiro – TV Globo, SporTV e Premiere

