Goiás x Paysandu: o que está em jogo na final da Copa Verde

Goiás e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 20h (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, popularmente conhecido como Serrinha, pela decisiva da final da Copa Verde. O Esmeraldino venceu a partida de ida, no Pará, por 2 a 0 e tem boa vantagem para o jogo da volta, que pode culminar no primeiro troféu do clube na competição. Do outro lado, porém, o Papão sonha com a virada para levantar o tetracampeonato.

O vencedor da competição recebe 400 mil reais e conquista a vaga já na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O torneio reúne times do Espírito Santo e regiões Centro-Oeste e Norte.

No primeiro jogo, que aconteceu dia 17 de maio, o Goiás conquistou a vitória já no segundo tempo, em gols de Maguinho e Philippe Costa.

Com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença, o time de Emerson Ávila recebe o adversário paraense. A única final de Copa Verde do Esmeraldino aconteceu em 2019, quando terminou com o vice, batido pelo Cuiabá.

Tricampeão, o Paysandu venceu em 2016, 2018 e 2022. Atual detentor da taça, precisa buscar a virada. No entanto, há a necessidade de afastar uma fase instável: quatro derrotas nos últimos seis jogos.

Ainda assim, o Papão de Marquinhos Santos pode se apegar no status de maior vencedor do torneio para superar a adversidade e estragar a festa do Goiás.

Onde assistir

A transmissão da partida é exclusiva do canal aberto TV Brasil.

Caminho dos finalistas

O Goiás entrou nas oitavas de final da competição e eliminou, sucessivamente: União Rondonópolis-MT, Brasiliense-DF e Cuiabá para chegar à final. O caminho do Paysandu começou na mesma fase e contou com avanços sobre: Real Ariquemes-RO, Princesa do Solimões-AM e Remo.

Artilheiro da competição

O artilheiro da Copa Verde de 2023 é Wanderson Martins, do São Francisco-AC, que fez quatro gols em dois jogos. O atacante é seguido por Léo Mineiro, do Real Ariquemes-RO, Muriqui, do Remo, e Mário Sérgio, do Paysandu, que têm três tentos.