Goiás x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado, 16

Nesta sábado, 16, o Palmeiras vai à Goiânia para enfrentar o Goiás, no estádio da Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para começar às 16h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Verdão, que começou o campeonato com um resultado ruim dentro de casa, perdendo por 3 a 2 para o Ceará, agora tenta reagir para subir na tabela.

Pelo fato de ter poupado alguns dos principais jogadores para a disputa na Libertadores, na goleada por 8 a 1 contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, a equipe de Abel Ferreira deve chegar mais completa, com peças como Weverton, Gustavo Gómez, Atuesta, Dudu, entre outros.

Missão semelhante a dos donos da casa, que também iniciaram o Brasileiro com derrota por 3 a 0 para o Coritiba, fora de casa. A equipe que voltou a elite do futebol nacional no fim do último ano se encontra na 19ª colocação e quer se livrar do sufoco.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Goiás x Palmeiras – SporTV e Premiere

19h

América-MG x Juventude – Premiere

Corinthians x Avaí – SporTV e Premiere

21h

Cuiabá x Fluminense – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Operário-PR x Ponto Preta – SporTV

16h

Ituano x CSA-AL – SporTV

16h30

Sampaio Corrêa-MA x Tombense-MG – Premiere

18h30

Guarani x Sport – SporTV

19h

CRB-AL x Vasco – Premiere

Brasileiro Feminino

14h

Ferroviária-SP x Palmeiras – Band

15h

Red Bull Bragantino x São José-SP – Premiere

16h

Grêmio x Esmac-PA – Premiere

