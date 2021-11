Goiás bate o Guarani e garante retorno à Série A do Brasileirão

O Goiás garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro ao bater o Guarani por 2 a 0, na noite desta segunda-feira,m 22, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Elvis e Nicolas marcam os gols da partida que selou o acesso, com uma rodada de antecedência.

Com 64 pontos, o Goiás não pode mais ser alcançado por Avaí, CRB, CSA e o próprio Guarani, que brigam pela quarta e última vaga. O Botafogo, campeão da Série B 2021, e o Coritiba já haviam garantido a volta à primeira divisão.

Mesmo jogando fora de casa, o clube Esmeraldino não se intimidou e abriu o placar com Elvis, em cobrança de falta, logo aos sete minutos. Ainda no primeiro tempo, aos 28, Nicolas aproveitou cruzamento de Artur e ampliou de cabeça. O experiente goleiro Tadeu teve grande atuação na segunda etapa e garantiu o resultado.

Confira a classificação completa da Série B

Na rodada de encerramento da Série B, o Goiás enfrenta o Brusque, no Serrinha, em Goiânia, e o Guarani mantém chances remotas de acesso, mas terá de vencer o líder Botafogo, no Nilton Santos, no Rio, e torcer contra os concorrentes. Ambos os jogos acontecem no próximo domingo, 28.

O atual quarto colocado é o Avaí, com 61 pontos, um a mais que o CRB e dois a mais que CSA e Guarani. A equipe catarinense recebe o Sampaio Correia, na Ressecada.