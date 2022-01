Godín mira novos títulos e fala em conquistar torcida do Atlético-MG

Principal reforço do Atlético-MG nesta pré-temporada, o zagueiro Godín desembarcou em Belo Horizonte no último sábado, 15, e já falou oficialmente como atleta do Galo. Em vídeo divulgado pelo clube, o uruguaio comentou sobre as suas expectativas no atual campeão brasileiro e prometeu conquistar a torcida com entrega dentro de campo, mirando novos títulos.

“As expectativas são grandes, porque chego a um grande clube que vem ganhando praticamente tudo. O desejo e a aposta do clube é seguir ganhando partidas e tentar buscar novos títulos. Então há uma grande expectativa e muita esperança que me traz até essa equipe hoje”, iniciou o experiente jogador de 35 anos.

Capitão do Uruguai, Godín é reconhecido também pela sua entrega dentro de campo, símbolo da mística de sua seleção. É com essa raça e trabalho duro que o defensor promete conquistar a torcida, conforme falou à TV do clube.

“Sempre digo, ao longo da minha carreira, que nós, jogadores de futebol, jogamos pela torcida. E para nós, como jogadores, o mais importante é nos entregarmos ao máximo para que os torcedores se sintam orgulhosos. E hoje eu me sinto orgulhoso e feliz de ter o carinho e o respeito de tanta gente. Afinal, conseguir o respeito da Massa é o mais importante. No futebol você ganha, perde e empata. Mas conseguir o respeito de seu povo é o mais importante. E isso se consegue com trabalho e deixando tudo em cada partida.”

Godín é o terceiro reforço do Atlético-MG na temporada. Além dele, o clube já confirmou as chegadas de Ademir e Fábio Gomes. A diretoria alvinegra também acertou a contratação do técnico Antonio Mohamed, conhecido como “El Turco”.

Depois de uma passagem consolidada pelo Atlético de Madrid, pelo qual atuou entre 2010 e 2019, Godín estava no Cagliari, da Itália. Ao todo, foram quase 15 anos na Europa até o seu retorno à América do Sul. O zagueiro uruguaio chega para reforçar o setor defensivo do Galo, que teve a perda do paraguaio Junior Alonso, negociado com o Krasnodar, da Rússia.