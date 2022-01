O zagueiro Diego Godín, anunciado nesta quarta-feira, 12, como novo reforço do Atlético-MG, se tornou o 21º jogador do futebol brasileiro a ter disputado pelo menos uma Copa do Mundo. O uruguaio de 35 anos esteve nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018, e deve aumentar essa marca caso sua seleção se classifique para a edição de 2022, no Catar.

Além de Godín, o Galo tem outros dois jogadores de Copa: os atacantes Hulk, também de 35 anos, e Eduardo Vargas, de 32, foram titulares de Brasil e Chile, respectivamente, no Mundial de 2014.

Quem lidera a lista de veteranos de Copa do Mundo é o Corinthians, com seis nomes. O goleiro Cássio (esteve em 2018), o lateral direito Fagner (2018), o recém-chegado volante Paulinho (2014 e 2018), os meias Renato Augusto (2018) e Willian (2014 e 2018) e o atacante Jô (2014) são os representantes alvinegros.

Confira abaixo a lista completa dos 21 jogadores do futebol brasileiro que já estiveram em uma Copa do Mundo:

Corinthians (6):

Cássio (2018)

Fagner (2018)

Paulinho (2014 e 2018)

Renato Augusto (2018)

Willian (2014 e 2018)

Jô (2014)

Flamengo (4):

Mauricio Isla (2010 e 2014, pelo Chile)

David Luiz (2014)

Filipe Luís (2018)

Arrascaeta (2018, pelo Uruguai)

Atlético-MG (3):

Diego Godín (2010, 2014 e 2018, pelo Uruguai)

Hulk (2014)

Eduardo Vargas (2014, pelo Chile)

Fluminense (2):

Felipe Melo (2010)

Fred (2014)

Internacional (2):

Gabriel Mercado (2018, pela Argentina)

Taison (2018)

Grêmio (2):

Pedro Geromel (2018)

Douglas Costa (2018)

São Paulo (1):

Miranda (2018)

Santos (1):

Carlos Sánchez (2018, pelo Uruguai)

