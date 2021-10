Globo e Conmebol decidem encerrar ação sobre contrato da Libertadores

La CONMEBOL y Globo llegaron a un acuerdo y decidieron poner fin al proceso de arbitraje en curso en Suiza iniciado por la rescisión del contrato de derechos de la CONMEBOL Libertadores del 2019 al 2022. pic.twitter.com/379Hu9mdu6 — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) October 25, 2021 Continua após a publicidade

No ano passado, em meio a uma enorme confusão envolvendo a Medida Provisória 984/2020, a chamada MP do Mandante, e a rescisão do contrato do Campeonato Carioca, a Globo decidiu encerrar seu vínculo pelos direitos da Libertadores, citando a crise financeira causada pela pandemia da Covid-19.

Em seguida, quis recomprar o evento baixando seu contrato anual de 60 milhões de dólares pela transmissão em TV aberta e fechada. Acabou dando um passo em falso: sem acordo, foi surpreendida com o anúncio de que a maior competição das Américas parou nas mãos da concorrente.

O SBT conseguiu fechar o contrato por quantia menor (os valores não foram divulgados), mas usou como grande trunfo a chance de ceder espaço na transmissão aos parceiros da Conmebol, prática vetada pela Globo. A disputa foi parar nos tribunais suíços, o que impediu a Globo de negociar a transmissão da última Copa América.

A emissora de Silvio Santos deu sorte, com duas finais de Libertadores seguidas entre brasileiros (Palmeiras e Santos em 2020, e Palmeiras x Flamengo, a ser disputada em 27 de novembro), algo que não ocorria desde 2006, e também com uma final da Copa América entre Brasil x Argentina. Com isso, viu sua audiência decolar em comparação com o que estava acostumada, mas os índices no SBT ainda estão bem abaixo do que era habitual na Globo, o que tende a favorecer a emissora carioca em uma próxima rodada de negociações.