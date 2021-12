Globo compra direitos de transmissão em pay-per-view do Paulistão 2022

A Globo fechou nesta quinta-feira, 30, um contrato não exclusivo de transmissão do Campeonato Paulista de 2022, pelo canal de pay-per-view Premiere. Segundo informações da Federação Paulista de Futebol (FPF), o pacote inclui 97 jogos da competição (os mesmos que serão transmitidos no aplicativo da FPF, Paulistão Play), de modo que outros 13 serão mostrados apenas pela HBO Max/TNT Sports. A transmissão em TV aberta, por sua vez, já havia sido fechada de forma exclusiva e até 2025, com a Record.

Desta forma, cada rodada da competição terá dois jogos transmitidos gratuitamente por Record e também pelo YouTube, dois por HBO Max/Estádio TNT Sports, e quatro distribuídos entre Premiere e Paulistão Play.

A Record terá um pacote idêntico ao do YouTube: 16 jogos transmitidos, os 12 da primeira fase, mais uma partida das quartas de final, uma da semifinal e as duas finais. Toda a produção e geração de imagens das partidas o serão realizadas pela própria entidade, em parceria com a LiveMode, agência responsável pela comercialização dos direitos da competição.

A FPF informou que a parceria marcou o encerramento das negociações dos direitos de transmissão “com uma distribuição que maximiza a visibilidade das partidas e também as receitas para os clubes”. “O acordo finaliza com sucesso nosso projeto de remodelação dos direitos de transmissão do Paulistão a partir do ano que vem”, disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O Paulistão, cujo atual campeão é o São Paulo, começará no dia 26 de janeiro, e a grande decisão acontecerá em 3 de abril.