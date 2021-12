Gesto de Douglas Costa intriga – e revolta – gremistas nas redes

O gol marcado pelo atacante Douglas Costa aos 13 minutos do segundo tempo, aproveitando lindo passe de Ferreirinha, consolidou a vitória por 4 a 3 do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, mas foi insuficiente para evitar o terceiro rebaixamento da equipe gaúcha para a Série B do Campeonato Brasileiro. Intrigou ainda mais os gremistas a comemoração do jogador dando “tchauzinho” em direção a torcida, mandando beijos e apontando para o número 10 em suas costas. Mesmo com contrato, o gesto pode ter colocado um ponto final em sua relação com o clube.

“Já rescindiram com o Douglas Costa? Baita gremista tu és”, questionou um torcedor nas redes sociais, em resposta a declaração do próprio jogador, que disse ser “mais gremista do que o pessoal de vamos lá”.

“O pior brasileiro do ano é o senhor Douglas Costa…”, desabafou outro. “Mudanças drásticas precisam acontecer urgente, [presidente] Romildo renuncia e Douglas Costa não pode mais pisar na arena”, completou outro, enquanto alguns torcedores do Flamengo mostravam receptividade para as contratações de Douglas e Ferreirinha.

“Única coisa que machucaria o Douglas Costa hoje seria a torcida do Grêmio dar unfollow nele no Instagram e TikTok. Pra esses jogadorzinhos alienados, a única coisa que importa são as redes sociais estarem bombando”, afirmou outro gremista.

Marcou e mandou o tchauzinho 👋👋👋 pic.twitter.com/dswgH2aapR — ge (@geglobo) December 10, 2021



O Grêmio ainda não decretou o fim do casamento com o jogador. Douglas está emprestado pela Juventus até maio, mas em seu contrato há uma opção de renovação automática até o fim de 2023. A permanência para a próxima temporada é incerta.

“O Douglas tem contrato até onde eu sei. É inegável que é um grande jogador. Hoje deu provas mais uma vez, uma pena que não teve continuidade. Não é de agora, sabemos que é assim, foi nosso da base em 2003, depois saiu, foi para Europa, sucesso total. É um talento. Agora, se está nos nossos planos, tem que ver se ele quer permanecer e se o Grêmio quer permanecer com ele”, afirmou Denis Abrahão, vice de futebol do clube.

Torcedores ainda disseram que a atitude do jogador jamais será esquecida. Ele foi a principal contratação para a temporada, mas conviveu com lesões e problemas durante a nova passagem pelo clube gaúcho. Na temporada foram 28 jogos e três gols marcados

“Douglas Costa é a mais pura imagem desse momento do Grêmio, pura arrogância e vaidade, milionários que por terem dinheiro se acham superiores a maioria dos torcedores Precisamos uma queda da bastilha no Grêmio, tirar essa monarquia tosca, hipócrita, o time é da torcida”, desabafou um gremista no Twitter.

Douglas Costa retornou ao Grêmio em maio, depois de 11 anos brilhando na Europa por clubes como Juventus e Bayern de Munique, na condição de ídolo e sob a promessa de voltar a dar alegrias ao clube que o revelou.

Em campo, o rendimento do jogador de maior salário do Grêmio (acima de 1 milhão de reais) foi abaixo do esperado. As maiores críticas, no entanto, vieram após a vitória sobre o São Paulo, que deu sobrevida ao time há duas rodadas, quando Costa recebeu um terceiro cartão amarelo no momento em que seria substituído e, por isso, foi suspenso da partida decisiva diante do Corinthians, que terminou empatada em 1 a 1. Acusado por torcedores de ter forçado o cartão para não atuar em Itaquera, Douglas Costa distribuiu palavrões nas redes sociais e disse ser “muito mais gremista que esse pessoal que vive de ‘vamos lá'”.

Claramente o juiz ta apontando pra ti sair pelo lado do gol pic.twitter.com/VJxTeWQbRB — Jackson Fernando🇪🇪 #ForaRomildo (@JacksonIFarias) December 3, 2021

Como se não bastasse, nesta semana o atleta foi proibido pelo Grêmio de realizar sua festa de casamento, marcada para esta terça-feira, 7, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A cerimônia, que já havia sido adiada em 2020 em razão da pandemia, contaria com show da banda Sorriso Maroto e um grande número de convidados.

O clube gaúcho considerou inapropriado que o atleta festejasse dois dias antes da partida contra o campeão Atlético Mineiro. Douglas Costa não gostou e deletou todas as suas fotos relacionadas ao Grêmio de suas redes sociais, mas não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.

