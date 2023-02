Gerson, gringos e mais: os reforços mais caros dos brasileiros para 2023

Janeiro marcou o início da temporada do futebol brasileiro e, com ela, a agitação dos clubes no mercado da bola. Até aqui, o meio-campista Gerson, do Flamengo, encabeça a lista das 10 maiores contratações dos times do país para 2023. O clube carioca desembolsou cerca de 15 milhões de euros (cerca de 85 milhões de reais) para o retorno do atleta junto ao Olympique de Marseille.

A segunda posição na lista também é do Flamengo, que pagou 7 milhões de euros ao Spartak Moscou para ficar em definitivo com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que estava emprestado pelos russos. Em terceiro lugar, está o jovem atacante uruguaio Thiago Borbas, comprado por 4,8 milhões de euros pelo Red Bull Bragantino.

De volta à elite do Brasileiro e com o investimento da empresa americana 777, dona da SAF do clube, o Vasco é um dos times que mais reforçou o elenco. Dois dos recém-chegados estão entre as transações mais caras: a do atacante argentino Luca Orellano e do lateral Lucas Piton.

Vale ressaltar que os valores da lista são apenas das taxas de transferência. Isso significa que as contratações que não envolveram taxa, mas que foram custosas de outras formas, não entraram. Dois exemplos são a negociação do Corinthians por Yuri Alberto, em que o clube paulista cedeu jogadores, direitos econômicos e preferência de compra de atletas ao Zenit em troca de 50% do atacante, e de Luis Suárez, que chegou ao Grêmio sem contrato após deixar o Nacional do Uruguai.

Confira a lista das maiores compras de times brasileiros para 2023:

1. Gerson, volante (do Olympique de Marselha-FRA para o Flamengo) – 15 milhões de euros

2. Ayrton Lucas, lateral-esquerdo (do Spartak Moscou-RUS para o Flamengo) – 7 milhões de euros

3. Thiago Borbas, atacante (do River Plate-URU para o Red Bull Bragantino) – 4,8 milhões de euros

4. Wanderson, atacante (do Krasnodar-RUS para o Internacional) – 4,5 milhões de euros

5. Franco Cristaldo, meia (do Huracán-ARG para o Grêmio) – 4,25 milhões de euros

6. Luca Orellano, atacante (do Vélez Sarsfield-ARG para o Vasco) – 3,72 milhões de euros

7. Felipe Carballo, volante (do Nacional-URU para o Grêmio) – 3,7 milhões de euros

8. Jhoanner Chávez, lateral-esquerdo (do Independiente del Valle-EQU para o Bahia) – 3,25 milhões de euros

9. Wesley, atacante (do Palmeiras para o Cruzeiro) – 3 milhões de euros

10. Lucas Piton, lateral-esquerdo (do Corinthians para o Vasco) – 3 milhões de euros