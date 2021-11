Gerson com a 7 e Coutinho com a 11: a numeração de Brasil x Colômbia

A numeração das camisas dos jogadores da seleção brasileira para o confronto contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 foi divulgada horas antes da partida desta quinta-feira, 11, na Neo Química Arena, em São Paulo pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A lista de 1 a 11 – em tese, titular -, chamou a atenção pela presença do meio-campista Gerson, do Olympique de Marselha, que usará a 7 e Philippe Coutinho, meia-atacante do Barcelona que está de volta à seleção após lesões, com a 11. Os estreantes Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, e Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, vestirão a 12 e 22, respectivamente.

Na Copa do Mundo de 2018, Philippe Coutinho vestiu a camisa 11 e a 7 foi utilizada por Douglas Costa, hoje jogador do Grêmio. Raphinha, destaque nos últimos compromissos do Brasil, não recebeu numeração tradicional de titular, da mesma forma que Lucas Paquetá, utilizado frequentemente por Tite, que ficou com a 17. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e, em caso de vitória, representará a classificação do Brasil para a Copa do Catar com seis rodadas de antecipação.

Lista de numeração de Brasil x Colômbia

1-Alisson

2-Danilo

3-Thiago Silva

4-Marquinhos

5-Casemiro

6-Alex Sandro

7-Gerson

8-Fred

9-Gabriel Jesus

10-Neymar

11-Philippe Coutinho

12-Gabriel Chapecó

13-Emerson Royal

14-Eder Militão

15-Fabinho

16-Renan Lodi

17-Lucas Paquetá

18-Antony

19-Raphinha

20-Vinicius Jr.

21-Matheus Cunha

22-Gabriel Magalhães

23-Ederson