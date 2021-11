Genoa anuncia a contratação de Shevchenko como técnico

O Genoa anunciou, neste domingo, 7, a contratação de Andriy Shevchenko como técnico. O ex-jogador, que estava sem clube desde que deixou o comando da seleção da Ucrânia, assinou um contrato até junho de 2024. Ele substitui Davide Ballardini, demitido na última semana.

Como jogador de futebol, o ucraniano venceu, entre outras coisas, a Liga dos Campeões de 2003 com o Milan e conquistou a Bola de Ouro de 2004. Já como técnico, Shevchenko teve sua primeira experiência com a seleção ucraniana a partir de julho de 2016 e garantiu para o país a melhor marca da história em uma Eurocopa, após ficar entre as oito melhores seleções do continente em 2021.

“Vamos começar esta nova aventura juntos para trazer Gênova de volta aos níveis de sua história”, escreveu o treinador em suas redes sociais.

O Genoa atualmente ocupa a 17ª colocação do Campeonato Italiano, com 9 pontos, mesmo pontuação da Sampdoria, primeira equipe na zona de rebaixamento.

