Gary Lineker: suspensão por comentário político gera boicote a TV inglesa

Ídolo do futebol inglês e artilheiro da Copa do Mundo de 1986, o ex-atacante Gary Lineker é figurinha carimbada na BBC desde os anos noventa. Na última semana, nas redes sociais, o comentarista esportivo fez duras críticas a política de imigração do atual governo britânico, gerando o seu afastamento da televisão inglesa. Em boicote a suspensão de Lineker, atletas da Premier League decidiram não conceder entrevistas para a emissora.

A crítica de Gary Lineker a nova política de imigração comparou a linguagem utilizada pelo atual governo britânico ao da Alemanha nazista. Na nova campanha, o slogan “parem os barcos” faz alusão aos imigrantes ilegais que chegam ao Reino Unido por transportes náuticos.

O comentário gerou pressão ao canal BBC para uma punição ao integrante do programa esportivo Match of The Day, principalmente por parte dos tabloides de direita. O afastamento de Lineker acarretou em manifestações da própria bancada do programa e os ex-jogadores da seleção inglesa Ian Wright, Alan Shearer e Micah Richards anunciaram que não realizariam o programa sem o companheiro.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023 Continua após a publicidade

As manifestações cresceram na Inglaterra e chegou até os jogadores da Premier League. Em boicote a TV inglesa, os atletas anunciaram por meio da PFA (associação dos atletas profissionais) que ninguém irá conceder entrevistas para a BBC.

“Fomos informados de que os jogadores envolvidos no jogo de hoje não serão convidados a participar de entrevistas com o Match of the Day. A PFA tem falado com membros que pretendem assumir uma posição coletiva para mostrar o seu apoio aos que optaram por não fazer parte do programa. Durante essas conversas, deixamos claro que como sindicato apoiaríamos todos os membros que pudessem enfrentar consequências por optarem por não cumprir os seus compromissos de transmissão. Esta é uma decisão de bom senso que garante que os jogadores não serão colocados nessa posição”, se manifestou a PFA em nota.

Na última quinta-feira, 9, Gary Lineker agradeceu nas redes sociais todo o suporte que tem recebido. O ex-jogador inglês é parte integrante do programa Match of The Day desde 1999, há 24 anos.