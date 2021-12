Galo é bicampeão: a campanha do histórico título de 2021

O jejum de cinco décadas teve finalmente seu fim. O Atlético Mineiro foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2021 com dois jogos de antecedência ao bater o Bahia por 3 a 2, na Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 2. Com o resultado, o Galo chegou a 81 pontos e, a duas rodadas do fim, já não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Flamengo, que tem 70. Os números do Galo em 2021 já o colocam no grupo dos três campeões de melhor campanha na era dos pontos corridos.

Este é o bi campeonato do Atlético, vencido pela primeira vez em 1971, quando o Galo superou os favoritos e levantou a primeira taça do campeonato nacional organizado pela CBD . De lá para cá, o campeonato bateu na trave algumas vezes, entre elas, em 1977, quando chegou invicto a final diante do São ´Paulo mas ficou com o vice-campeonato, em 1980, e mais recentemente em 2012, quando chegou a liderar por algumas rodadas mas viu o Fluminense levantar o título, e em 2015, quando foi vice para o Corinthians.

No Brasileirão de 2021, com mais dois jogos ainda, o time tem 81 pontos, com 25 vitórias, em 35 jogos, seis empates e cinco derrotas. Na era dos pontos corridos, disputados com o modelo atual desde 2006, somente outras quatro equipes fizeram campanha igual ou superior ao Atlético: Corinthians, 2015, com 81 pontosm e Flamengo, 2019, com 90 pontos. O clube mineiro ainda tem seis pontos em disputa, e portanto pode se isolar na segunda posição.

O Atlético foi preciso dentro de campo, ambicioso nas contratações e fiel ao investimento. Somente nesta temporada o clube trouxe seis jogadores, os atacantes Hulk e Diego Costa, o zagueiro Nathan Silva, o volante Tche Tche e o meia Nacho Fernández, além do técnico Cuca, anunciado em março. O time ofensivo soube aproveitar as oportunidades, principalmente o paraibano Hulk, de 34 anos, que acertou com o time em janeiro e se tornou um dos líderes do elenco.

Dentro de campo, a dupla com os argentinos Nacho Fernandez e Zaracho deu resultado, que é uma das peças fundamentais do elenco, líder em desarmes, e Hulk é o líder isolado do campeonato com 18 gols. O elenco forte e entrosado são outros destaques, como o experiente zagueiro Réver, além de Igor Rabelho, Guilherme Arana, Guga, são destaques do elenco.

Confira a lista da campanha do Atlético-MG no Brasileirão 2021:

1ª- ATLÉTICO-MG 1 X 2 FORTALEZA

Mineirão, Belo Horizonte

Gol: Hulk (40´ do 1º); Yago Pikachu (15´ e 45+4´ do 2º)

2ª – SPORT 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Ilha do Retiro, Recife

Gol: Hulk (14´ do 1º)

3ª- ATLÉTICO-MG 1 X 0 SÃO PAULO

Mineirão, Belo Horizonte

Gol: Jair Rodrigues (17´ do 1º)

4ª- INTERNACIONAL 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Beira-Rio, Porto Alegre

Gol: Nathan Allan (2´ do 1º)

5ª- ATLÉTICO-MG 1 X1 CHAPECOENSE

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Danilo Neves (25´ do 1º); Ravanelli Ferreira (35´ do 2º);

6ª- CEARÁ 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Arena Castelão, Fortaleza

Gols: Lima (3´ do 1º); Gabriel França (27´ do 2º); Gabriel Lacerda (45+6´ do 2º);

7ª- SANTOS 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Vila Belmiro, Santos

Gols: Jean Mota (12´ do 2º); Marcos Guilherme (45+4´ do 2º);

8ª – ATLÉTICO-MG 4 X 1 ATLÉTICO-GO

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Matías Zaracho (27´ e 37´ do 1º); Nacho Fernández (42´ do 1º); Marlon Freitas (45+1´ do 1º); Nacho Fernández (44´ do 2º)

9ª- CUIABÁ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Arena Pantanal, Cuiabá

Gol: Nacho Fernández (26´ do 1º)

10ª- ATLÉTICO-MG 2 X 1 FLAMENGO

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Jefferson Savarino (6´ e 8´ do 2º); Willian Arão (43´ do 2º)

11ª- AMÉRICA-MG 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Arena Independência, Belo Horizonte

Gol: Dylan Borrero (23´ do 2º)

12ª CORINTHIANS 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Neo Quimica Arena, São Paulo

Gols: Gustavo Mosquito (38´ do 1º); Hulk (19´ e 41´ do 2º)

13ª– ATLÉTICO-MG 3 X 0 BAHIA

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Hulk (13´ e 35´ do 1º); Nathan Allan (45+1´ do 2º)

14ª- ATLÉTICO-MG 2 X 0 ATHLÉTICO-PR

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Eduardo Vargas (15´ do 2º); Neto (24´ do 2º); Eduardo Vargas (44´ do 2º)

15ª JUVENTUDE 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Gols: Paulo Bóia (45+1´ do 1º); Hulk (32´ do 2º); Nathan Silva (45+2´ do 2º)

16ª ATLÉTICO-MG 2 X 0 PALMEIRAS

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Jefferson Savarino (45+3´ do 1º); Jefferson Savarino (17´ do 2º)

17ª- FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

São Januário, Rio de Janeiro

Gols: Fred (25´ do 1º); Eduardo Sasha (39´ do 2 º)

18ª- BRAGANTINO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Nabi Abi Chedid, São Paulo

Gols: Nathan Silva (contra, 15´ do 1 º); Diego Costa (40´ do 2 º)

19ª – ATLÉTICO-MG 2 X 1 GRÊMIO

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Matias Zaracho (12´ do 1 º); Campaz (11´ do 2 º); Eduardo Vargas (30´ do 2 º)

20ª- FORTALEZA 0 x 2 ATLÉTICO-MG

Arena Castelão, Fortaleza

Gols: Matías Zaracho (49´ do 1 º); Junior Alonso (24´ do 2º)

21ª- ATLÉTICO-MG 3 X 0 SPORT

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Diego Costa (35´ do 2 º); Hulk (45+1´ do 1 º); Eduardo Vargas (45+9´ do 2º)

22ª- SÃO PAULO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

Morumbi, São Paulo

23ª – ATLÉTICO-MG 1 X 0 INTERNACIONAL

Mineirão, Belo Horizonte

Gol: Keno (33´ do 2 º)

24ª CHAPECOENSE 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Arena Condá, Chapecoense

Gols: Dylan Borrero (19´ do 1 º); Geuvânio (28´ do 1 º); Mike (25´ do 2 º); Eduardo Sasha (38´ do 2 º)

25ª ATLÉTICO-MG 3 X 1 CEARÁ

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Hulk (32´ e 45+10´ do 1 º); Diego Costa (42´ do 2 º); Gabriel Lacerda (45+2´ do 2 º)

26ª – ATLÉTICO-MG 3 X 1 SANTOS

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Raniel (48´ do 1 º); Nacho Fernandez (24´ e 36´ do 2 º); Nathan (30´ do 2 º)

27ª –ATLÉTICO-GO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Antônio Accioly, Goiânia

Gols: Nathan (14´ do 2 º); Janderson (20´ do 2 º); Oliveira (36´ do 2 º)

28ª- ATLÉTICO-MG 2 X 1 CUIABÁ

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Nathan Silva (contra, 2´ do 1 º); Hulk (4´ do 1 º); Jair Rodrigues (45+3´ do 1 º)

29ª- FLAMENGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Maracanã, Rio de Janeiro

Gols: Michaeal (25´ do 1 º)

30ª- ATLÉTICO-MG 1 X 0 AMÉRICA-MG

Mineirão, Belo Horizonte

Gol: Guilherme Arana (17´ do 2 º)

31ª- ATLÉTICO-MG 3 X 0 CORINTHIANS

Mineirão. Belo Horizonte

Gols: Diego Costa (14´ do 1 º); Keno (6´ do 2º); Hulk (45+5´ do 2 º)

32ª –BAHIA X ATLÉTICO-MG (Adiado para 02/12)

Gols: Hulk (20′ do 2º) e Keno (29 e 33 do 2º)

33ª- ATHLÉTICO-PR 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Matías Zaracho (45´ do 1 º)

34ª- ATLÉTICO-MG 2 X 0 JUVENTUDE

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Hulk (27´ e 31´ do 2º)

35ª- PALMEIRAS 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Allianz Parque, São Paulo

Gols: Wesley (28´ do 1º); Matias Zaracho (36´ do 1º); Deyverson (12´ do 2º); Hulk (16´ do 2 º)

36ª- ATLÉTICO-MG 2 X 1 FLUMINENSE

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Manoel (14´ do 1º); Hulk (38´ do 1º); Hulk (15´ do 2º)

37ª- ATLÉTICO-MG X BRAGANTINO (05/12)

38ª- GRÊMIO X ATLÉTICO-MG (9/12)