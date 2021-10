Gallardo entra na lista de candidatos a substituto de Koeman no Barcelona

O Barcelona faz um começo de temporada turbulento, com mau futebol e insatisfação geral dos torcedores. O treinador Ronald Koeman é apontado como um dos principais responsáveis pela fase do clube catalão e, de acordo com a imprensa local, não deve resistir à pressão. Nesta quinta-feira, 30, a rádio Rac 1 informou que Marcelo Gallardo, argentino que comanda o River Plate desde 2014, entrou na lista de interessados da diretoria e principais candidatos a suceder o holandês.

Já ventilado em solo europeu anteriormente, “Muñeco” (Boneco, em espanhol, seu apelido desde os tempos de jogador) é dono de um trabalho admirável pelo River Plate. Em sete anos, comandou a equipe de Buenos Aires em dois títulos de Libertadores, uma delas sobre o Boca Juniors, em Madri, na Espanha, além de uma Sul-Americana, três Recopas e três Copas Argentinas, entre outros troféus.

Segundo informações da Catalunha, Xavi Hernandez, ex-jogador do Barcelona, e Roberto Martínez, da seleção belga, também são cotados para substituir Ronald Koeman. Na atual temporada, o Barça tem três vitórias, três empates e duas derrotas, com 11 gols marcados e 11 sofridos. Na Champions League, o time foi derrotado por Bayern e Benfica e completou, pela primeira vez desde 1997, as duas rodadas iniciais sem vencer. Koeman, no entanto, deve seguir no cargo ao menos até o jogo do próximo sábado, diante do atual campeão Atlético de Madri, no Wanda Metropolitano.

