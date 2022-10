Gallardo destaca ‘dignidade’ do River após vitória que deu título ao Boca

Atualizado em 24 out 2022, 13h14 - Publicado em 24 out 2022, 10h20

Por Da redação Atualizado em 24 out 2022, 13h14 - Publicado em 24 out 2022, 10h20

O futebol argentino viveu uma de suas noites mais memoráveis no último domingo, 23, quando o Boca Juniors se sagrou campeão nacional graças a uma ajuda e tanto de seu maior rival, o River Plate. Os duelos decisivos também envolveram outros grandes inimigos (Racing e Independiente, que fazem o clássico de Avellaneda). Em sua despedida oficial do River, o técnico Marcelo Gallardo elogiou sua equipe por ter preservado a “dignidade” da disputa.

Racing e Boca lutavam pelo título e o campeonato foi definido com um empate em 2 a 2 entre a equipe xeneize e o Independiente, na Bombonera, e a vitória do River por 2 a 1 sobre o Racing, em Avellaneda. No fim desta partida no Cilindro, quando o jogo ainda estava empatado, o zagueiro Galván desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro Franco Armani, pouco antes do ex-palmeirense Miguel Borja decretar a virada e o título do rival.

“Gostaria de destacar que em um país onde se suspeita de tudo, onde tudo está bagunçado, tudo é tão mesquinho, quase vazio de valores, nós acreditamos que o futebol às vezes pode plantar sementes, mostrar que acima de tudo podemos ter respeito e dignidade com a profissão, com o futebol, com a paixão que o esporte proporciona a todos nós”, discursou Gallardo, maior ídolo da história do River por seus feitos como jogador e técnico, segundo o diário Olé.

Franco Armani le atajó a Racing el penal que valía el título para la Avellaneda y Boca se terminó consagrando CAMPEÓN. San Armani. pic.twitter.com/Nrsh1hKxu1 — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) October 24, 2022

“Entendo se houver torcedores chateados ou talvez frustrados. Mas creio que essa seja a maneira que temos de representar e transmitir, ganhando ou perdendo, a nossa dignidade e o que somos. Isso tem muitíssimo valor. Sim, estou contente e muito orgulhoso. Apesar de ter beneficiado a nosso clássico rival, sinto orgulho e paz interior”, prosseguiu Gallardo, emocionado em sua despedida oficial.

“Tínhamos que encerrar desta maneira, resguardando nossa integridade, nossa dignidade e nossos valores. Se isso se mantiver no River, seremos ainda maiores do que já somos”, concluiu o técnico de 46 anos, um dos mais badalados do continente, que recentemente anunciou que deixará o River em dezembro (ainda tem mais dois amistosos por cumprir antes de iniciar a pausa em sua carreira).

Gallardo chegou ao River Plate em 2014, no momento em que o time argentino se reconstruía após queda para a segunda divisão em 2011. O treinador precisou de poucos meses para levantar o primeiro troféu, a Sul-Americana. Desde então, empilhou vitórias. Duas Libertadores (2015 e 2018), três vezes a Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019), três Copas da Argentina (2016, 2017 e 2019) e duas Supercopas (2017 e 2019), além de uma Copa Suruga. Faltava apenas o Campeonato Argentino, conquistado em 2021.