Gallardo anuncia renovação com o River Plate e frustra planos do Flamengo

Nome mais cobiçado no mercado do futebol sul-americano, o técnico argentino Marcelo Gallardo seguirá no River Plate. O anúncio surpreendente foi oficializado no início da tarde desta quarta-feira, 8, em entrevista no centro de treinamentos do clube, em Ezeiza. Gallardo dava indícios de um fim de ciclo vitorioso após sete anos e a conquista do único título que lhe faltava, o do Campeonato Argentino, vencido no último dia 26 com três rodadas de antecedência. O “sim” frustra os planos do Flamengo e da seleção uruguaia que viam no argentino o principal nome para a próxima temporada.

“Depois de tantos anos e do que uma instituição como esta exige, precisei refletir e decidir o que ia fazer. Não tive muito tempo, mas escolho continuar. É uma escolha além do que vivi e senti, vale a pena, mereço continuar sendo [treinador do River] mais um ano. Vou aproveitar a possibilidade depois do jogo com o Colón para descansar um pouco e enfrentar um novo ano com muita energia para enfrentá-lo como viemos para jogá-lo”, disse.

“A minha continuidade é por um ano. É o melhor, o que vamos combinar. Pareceu-me lógico e muito significativo que amanhã seja uma festa do torcedor, sem ter que esperar nenhum anúncio. Eu queria receber o que eu tinha dentro e não queria esperar 24 horas para anunciar o que havia decidido. Queria que as pessoas fossem e festejassem em paz, com emoção e se desdobrassem com alegria. Será um terceiro ano da eterna celebração de Madri e não poderia haver nada para alterá-lo”, completou em outro momento.

O treinador evitou falar com a imprensa local nos últimos dois jogos da equipe. Os indícios de uma reviravolta nas negociações ocorreram quando o representante do treinador, Juan Berros, foi visto em encontro no River Camp com o presidente do clube, Rodolfo D’Onofrio.

“O único plano é o Gallardo. É o plano A. Em janeiro imagino o Gallardo na pré-temporada, mas a decisão é dele. É uma decisão pessoal e ele sempre agiu de frente e com absoluta honestidade”, disse o dirigente um dia antes.

Nas redes sociais e sempre que visto publicamente tornaram-se comuns manifestações e pedidos de torcedores pela permanência a Gallardo: “no se va (não vá embora, pela tradução do espanhol)”, diziam.

Cobiçado por seleções e potências europeias, após a conquista do nacional ele jurou amor pelo clube e admitiu incerteza sobre futuro: “esportivamente já passei por diversas situações complicadas, mas pessoalmente esta é a mais difícil da minha vida”, desabafou na ocasião.

Gallardo chegou ao River Plate em 2014, no momento em que o time argentino se reconstruía após queda para a segunda divisão em 2011. O treinador precisou de poucos meses para levantar o primeiro troféu, a Copa Sul-Americana, conquistada sobre o badalado Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio.

Desde então, empilhou vitórias. Duas Libertadores (2015 e 2018), três vezes a Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019), três Copas da Argentina (2016, 2017 e 2019) e duas Supercopas (2017 e 2019), além de uma Copa Suruga, torneio entre o campeão da Sul-Americana e da Liga Japonesa, conquistada em 2015.

Faltava apenas o Campeonato Argentino. Assim, no ano em que seu contrato se encerrava com o River Plate, Gallardo comandou a equipe ao título que não era vencido pelo clube desde a temporada 2013/14.

Especulado para substituir Oscar Tabárez na seleção uruguaia, El Muñeco também foi cogitado anteriormente em gigantes da Europa, como o Barcelona, que fechou com Xavi recentemente, e até mesmo o badalado Paris Saint-Germain.

