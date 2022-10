Gallardo anuncia que deixará o River Plate em dezembro

Atualizado em 13 out 2022, 13h31 - Publicado em 13 out 2022, 13h03

O técnico argentino Marcelo Gallardo anunciou nesta quinta-feira, 13, que deixará o River Plate ao final do contrato com o clube, em dezembro deste ano. Nome mais cobiçado no mercado do futebol sul-americano, o treinador encerrará o ciclo vitorioso nos Millonarios após pouco mais oito anos de trabalho.

“Comunico que é o final do contrato, já não sigo mais no clube. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar. Darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim”, disse o treinador, emocionado.

"YA NO SEGUIRÉ EN EL CLUB. ES UNA DE LAS DECISIONES MÁS DIFÍCILES", Marcelo Gallardo anunció que no seguirá siendo DT de River. pic.twitter.com/GoyMBC2WMv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

Gallardo chegou ao River Plate em 2014, no momento em que o time argentino se reconstruía após queda para a segunda divisão em 2011. O treinador precisou de poucos meses para levantar o primeiro troféu, a Sul-Americana, conquistada sobre o badalado Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio.

Desde então, empilhou vitórias. Duas Libertadores (2015 e 2018), três vezes a Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019), três Copas da Argentina (2016, 2017 e 2019) e duas Supercopas (2017 e 2019), além de uma Copa Suruga, torneio entre o campeão da Sul-Americana e da Liga Japonesa, conquistada em 2015. Faltava apenas o Campeonato Argentino, conquistado no último ano.

Em dezembro, ele surpreendeu ao anunciar a permanência por mais uma temporada durante entrevista no centro de treinamentos do clube, em Ezeiza.

Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club. 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/5n2LfIS3wA — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022

“Depois de tantos anos e do que uma instituição como esta exige, precisei refletir e decidir o que ia fazer. Não tive muito tempo, mas escolho continuar. É uma escolha além do que vivi e senti, vale a pena, mereço continuar sendo [treinador do River] mais um ano. Vou aproveitar a possibilidade depois do jogo com o Colón para descansar um pouco e enfrentar um novo ano com muita energia para enfrentá-lo como viemos para jogá-lo”, disse na ocasião.

“A minha continuidade é por um ano. É o melhor, o que vamos combinar. Pareceu-me lógico e muito significativo que amanhã seja uma festa do torcedor, sem ter que esperar nenhum anúncio. Eu queria receber o que eu tinha dentro e não queria esperar 24 horas para anunciar o que havia decidido. Queria que as pessoas fossem e festejassem em paz, com emoção e se desdobrassem com alegria. Será um terceiro ano da eterna celebração de Madri e não poderia haver nada para alterá-lo”, completou em outro momento.

Especulado para substituir Oscar Tabárez na seleção uruguaia, El Muñeco também foi cogitado por Flamengo, Corinthians, além de clubes da Europa como o Barcelona e o badalado Paris Saint-Germain.

