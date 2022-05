Gallardo agrada dirigentes do PSG para lugar de Pochettino, diz jornal

O Paris Saint-Germain não deve permanecer com o técnico Mauricio Pochettino à frente da equipe na próxima temporada. Um dos nomes bem avaliados para substituir o argentino é o do compatriota Marcelo Gallardo, treinador e ídolo do River Plate. A informação foi divulgada pelo jornal francês L’Equipe.

Pochettino tem contrato com o PSG até junho do ano que vem, mas está cada vez mais longe de continuar seu trabalho no clube.

Mesmo campeão francês com três rodadas de antecedência, a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, principal objetivo do clube na temporada, fez com que o cargo do treinador ficasse ameaçado.

De acordo com a publicação, o nome de Gallardo tem ganhado força nos últimos dias entre os dirigentes do PSG. Aos 46 anos, o treinador está à frente do River Plate desde 2014 e conquistou diversos títulos, entre eles uma Sul-Americana, duas Libertadores, Copa Argentina e, mais recentemente, o Campeonato Argentino. Seu vínculo com o River vale até o fim deste ano.

Em dezembro do último ano, Muñeco anunciou surpreendentemente a permanência por mais uma temporada frustrando os planos do Flamengo e da seleção uruguaia, então principais postulantes para contratá-lo.

