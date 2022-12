Galeria: Pelé em capas históricas de PLACAR

O mundo do futebol chora a perda do Rei Pelé, morto nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, em São Paulo. A relação entre o rei do futebol e PLACAR, a revista esportiva mais longeva da América Latina, é indissociável – basta dizer que a edição inaugural, de março de 1970, trazia o craque na capa e vinha com um brinde, uma moeda com a efígie do camisa 10 da seleção que meses depois conquistaria o tri no México.

Desde então, Pelé estampou incontáveis capas de PLACAR; confira, abaixo, uma galeria em homenagem ao maior atleta de todos os tempos:

