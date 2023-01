Gabriel Menino assume protagonismo no Palmeiras após saída de Danilo

O Palmeiras conquistou neste sábado, 28, o título inédito da Supercopa do Brasil. O encontro contra o Flamengo, no Mané Garrincha, teve destaque de Gabriel Menino, autor de dois gols do Verdão e que assumiu a titularidade da equipe após a saída de Danilo para o futebol inglês.

Titular absoluto na equipe de Abel Ferreira nos últimos anos, o volante Danilo rumou ao Nottingham Forest e deixou um buraco no meio de campo alviverde. Logo no início da temporada, o técnico português deu seu voto de confiança a Gabriel Menino, que tem correspondido.

“Neste ano eu prometi para mim mesmo que eu seria melhor. Vim trabalhando muito forte nas minhas férias inteira. Tenho que agradecer ao Palmeiras e principalmente à minha família, que sempre esteve comigo”, disse Menino ao SporTV logo após o título.

O meia foi um dos principais destaque da finalíssima da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. O meia foi autor do segundo e quarto gol palmeirense que deu o título para a equipe paulista.

Gabriel Menino subiu da Academia ao futebol profissional do Palmeiras em 2020 como grande promessa do clube. Após corresponder logo no primeiro ano, o jovem oscilou, viveu longo período de instabilidade e perdeu espaço. A saída de Danilo reascende sua possibilidade de protagonismo.

