Gabriel Jesus vê futuro longe do Manchester City com chegada de Haaland

Dez vezes campeão desde que chegou ao Manchester City, Gabriel Jesus pode estar vivendo seus últimos dias no clube. O camisa 9 do elenco vê seu espaço ameaçado em razão da contratação milionária do fenômeno norueguês Erling Haaland. Com vínculo até junho de 2023, o brasileiro pode assinar pré-contrato com outro clube ao final deste ano, o que pressiona a diretoria do City a se mobilizar para vendê-lo. Arsenal, Liverpool e Juventus são possíveis destinos, segundo a imprensa europeia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Revelado pelo Palmeiras e tratado como joia desde as categorias de base, Gabriel fez 83 partidas e marcou 28 vezes pelo Verdão, além de ter erguido a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016. Já campeão olímpico no Rio e titular da seleção de Tite, chamou a atenção de Pep Guardiola e desembarcou na Terra da Rainha no início de 2017.

Jogador com facilidade de adaptação, Jesus compreendeu rapidamente o modelo de jogo aplicado pelo técnico espanhol e conquistou seu espaço, ainda que sem jamais se firmar como um titular absoluto. Em 234 jogos pelo City, fez 95 gols, que fazem dele o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Raheem Sterling (130) e Sergio Aguero (260).

Muitas vezes deslocado para a função de ponta, Gabriel também tem bom número de assistências: são 41 nos cinco anos de equipe. Assim também, viu, recentemente, a média de gols baixar, se comparado o período de 2018 a 2020 com as duas últimas temporadas. O maior número de partidas pelos lados do campo coincidiu com um jejum pela seleção e ligeira perda de espaço na titularidade do Manchester City.

Veja os números das temporadas de Gabriel Jesus pelo Manchester City

2016/17 – 11 jogos, 7 gols e 5 assistências

2017/18 – 42 jogos, 17 gols e 3 assistências

2018/19 – 47 jogos, 21 gols e 7 assistências

2019/20 – 53 jogos, 23 gols e 11 assistências

2020/21 – 42 jogos, 14 gols e 4 assistências

2021/22 (em curso) – 39 jogos, 13 gols e 11 assistências

Continua após a publicidade

No time do noroeste da Inglaterra, Jesus sempre esteve sob o comando de Guardiola, que com frequência o elogia. “Ele é um jogador jovem e uma das melhores contratações que fizemos neste período juntos”, disse o catalão, em 2021. Mais recentemente, depois de uma goleada sobre o Watford com quatro gols de Jesus, o catalão voltou a exaltá-lo.

“Eu já tinha dito antes que, se há uma pessoa no mundo do futebol que merece dias como esse, essa pessoa é Gabriel Jesus. Tenho certeza de que não há uma pessoa que o conheça que não esteja feliz por ele.” Na ocasião, Guardiola despistou sobre o interesse do Arsenal. “Quero te dizer uma coisa: Gabriel Jesus é nosso jogador. Não sei o que vai acontecer, mas ele é jogador do Manchester City.”

Atualmente, em um contexto que Gabriel Jesus deve ser reserva de Erling Haaland, o futuro pode ser desenhado de outra forma. Entre manter o atleta no elenco, mesmo como opção de banco, podendo perdê-lo de forma gratuita no fim da temporada e vender na janela do verão europeu, o Manchester City vive um dilema.

Sondado pelo Arsenal e monitorado pelo Liverpool, o atacante pode, ainda, ser adversário futuro de Pep Guardiola. Anos atrás, a Juventus também mostrou interesse no brasileiro. Gabriel, por sua vez, sabe que um início de 2022/23 com ritmo de jogo e gols pesa a seu favor no que é hoje sua prioridade: a briga por vaga na Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Gabriel Jesus pode se despedir do City com mais um título inglês, que seria o quarto de sua carreira. Além das três Premier Leagues, ele ergueu quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!