Gabriel Jesus marca quatro gols em goleada do Manchester City

Em jogo importante na reta final do Campeonato Inglês, Gabriel Jesus brilhou e anotou quatro gols na vitória do Manchester City sobre o Watford, neste sábado, 23. O atacante brasileiro ainda deu uma assistência, participando de todos os gols da goleada por 5 a 1.

O camisa 9 dos citizens estava em dia inspirado e não demorou para iniciar os trabalhos, balançando a rede logo aos três minutos, ao completar o cruzamento de Zinchenko. Pouco depois, aos 22, foi a vez do craque belga De Bruyne dar o passe para o brasileiro ampliar. O desconto do Watford veio aos 26, com Kamara, mas logo em seguida começou a pressão da equipe de Pep Guardiola.

Aos 33 minutos, Gabriel Jesus batalhou pela bola e ainda deu a assistência para Rodri chutar firme da entrada da área e anotar um golaço. Já no segundo tempo, logo no primeiro ataque, o atacante brasileiro sofreu o pênalti que ele mesmo cobrou para anotar o seu terceiro no jogo. Para fechar a conta, Jesus voltou a balançar a rede aos 7 minutos, após nova assistência de De Bruyne, e fechou a conta.

Para o Manchester City, o resultado foi de grande importância, já que mantém a equipe na liderança com 80 pontos. A distância para o Liverpool, que ainda joga na rodada, é de apenas quatro.

Já para Gabriel Jesus, a sua própria atuação também tem valor fundamental na briga por uma das vagas no ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar.

O jogador, inclusive, estava sendo observado de perto pela comissão técnica da seleção. César Sampaio e Fábio Mahseredjian, auxiliares de Tite, estavam presentes no Etihad Stadium neste sábado e seguirão pela Inglaterra até o final do mês.