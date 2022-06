Gabriel Jesus é oferecido ao Real Madrid e agrada a Ancelotti, diz jornal

Apontado como provável novo reforço do Arsenal para a próxima temporada, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, pode acertar com o Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro foi oferecido ao atual vencedor da Liga dos Campeões e tem o aval do técnico italiano Carlo Ancelotti. Pesa a favor da negociação o custo considerado baixo para os padrões europeus: 45 milhões de euros (235,8 milhões de reais).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo a reportagem, já há um acordo entre representantes do atleta de 25 anos e do clube inglês para a liberação nesta janela de transferências, ou seja, antes do fim do contrato que se encerra em junho de 2023.

O City conseguiu reforçar o setor após vencer a concorrência pelo atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e do argentino Julián Alvaréz, destaque do River Plate. Além do Arsenal e do Real Madrid, Tottenham, Chelsea e Dortmund também são potenciais interessados no jogador.

Continua após a publicidade

Pesam contra a contratação os salários do jogador de 625 mil euros por mês (3,2 milhões de reais), valor ainda considerado alto, além do limite da cota comunitária – para jogadores não nascidos na Europa – já preenchidas por Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.

Na última quinta, 2, Jesus pôs fim a um incômodo jejum de 19 partidas, ou 1062 dias, sem marcar com a camisa da seleção brasileira. Ele fez o último gol da vitória por 5 a 1 diante da Coreia do Sul.

Pelo City, após um jejum de oito jogos entre janeiro e abril, virou peça fundamental para a equipe nos últimos jogos do ano. Voltou a marcar em 10 de abril, em jogo diante do Liverpool, e chegou a marca de sete gols em dez partidas finais disputadas. Contra o Watford, balançou as redes quatro vezes.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!