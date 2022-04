Gabriel Jesus e Firmino brilham na semana e reacendem briga por seleção

Faltando cerca de sete meses para o início da Copa do Mundo do Catar, o elenco da seleção brasileira ainda tem vagas em aberto. Tendo em vista a real possibilidade de contar com 26 convocados, o treinador Tite vê mais espaços a serem ocupados, como na posição de atacante. Presentes no último Mundial, Gabriel Jesus e Roberto Firmino estiveram presentes na maioria das convocações do ciclo, mas perderam espaço nesta reta final. Agora, brilhos recentes dos jogadores de Manchester City e Liverpool podem reacender a briga. Há esperança?

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Desde que Tite assumiu, em 2016, os atacantes foram nomes constantes nos grupos. Ao todo, o treinador fez 29 convocações e Jesus esteve em 22, enquanto Firmino apareceu em 21. Querido por Tite, o atacante do City foi chamado para a seleção desde que o treinador assumiu, enquanto o jogador do Liverpool apareceu na lista pela primeira vez em 2014, com Dunga. E apesar de terem características distintas, os atacantes fizeram poucos jogos juntos, pois disputaram, muitas vezes, espaço.

Com a amarelinha, Jesus fez 54 partidas, com 18 gols e 13 assistências. O atacante, porém, vive maré ruim pelo Brasil e tem duas marcas negativas: vestindo a 9, passou a Copa de 2018 sem marcar, e não balança as redes com a camisa da seleção desde 7 de julho de 2019. Desde então, foram 19 partidas, 15 delas como titular. Outro ponto a se destacar foi a maior frequência de partidas de Gabriel como ponta, principalmente pelo lado direito. Ele ficou de fora da última chamada de Tite, por opção do treinador.

Firmino, por sua vez, não joga com a camisa do Brasil há quase um ano – a última aparição foi contra a Argentina, na final da Copa América de 2021. A partir desse dia, o atacante do Liverpool teve duas lesões e ficou fora de duas convocações. Em outras três ocasiões, o camisa 9 do time inglês não apareceu na lista por opção técnica. Atuando com a camisa da seleção desde 2014, ele fez 55 jogos, com 17 gols e 7 assistências.

Continua após a publicidade

Em seus clubes, os jogadores brasileiros também viveram baixa, principalmente nas duas últimas temporadas. Atrapalhado por lesões, Firmino viu o português Diogo Jota tomar pouco a pouco sua posição no time titular. Nas últimas semanas, o brasileiro recuperou espaço e, contra o Benfica, nas quartas de final da Champions, marcou dois gols, depois de já ter balançado a rede também contra a Inter de Milão nas oitavas.

Enquanto isso, Jesus ficou 10 jogos sem marcar com a camisa do Manchester City, mas atuou contra o Liverpool, no último domingo, 10, e impressionou, além de encerrar o jejum abrindo o placar no empate por 2 a 2. O atacante formado pelo Palmeiras fez um bom jogo, coroado pelo gol, que garantiu o time de Pep Guardiola na liderança do Campeonato Inglês.

Competindo por vaga com Roberto Firmino e Gabriel Jesus, estão, principalmente, Gabriel Barbosa, Matheus Cunha e Richarlison. Gabigol marcou 11 gols em 17 jogos na temporada, média de 0,64 por partida, a terceira melhor desde que chegou ao Flamengo, em 2019. Mesmo assim, na seleção, é criticado porque balançou as redes apenas cinco vezes. Já Cunha ficou de fora da última convocação devido a uma lesão. Enquanto isso, Richarlison voltou após longa ausência e foi destaque na última data Fifa, com um gol contra o Chile e dois contra a Bolívia.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!