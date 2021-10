Gabigol posta comemoração com Tite e ironiza fala de Vampeta

Atualizado em 8 out 2021, 14h00 - Publicado em 8 out 2021, 09h49

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 14h00 - Publicado em 8 out 2021, 09h49

A seleção brasileira venceu por 3 a 1 a Venezuela nesta quinta-feira, 7, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2022. Com os três pontos, a equipe do técnico Tite chegou aos 27 em nove jogos e, praticamente, cravou vaga no próximo mundial. O gol da virada, marcado de pênalti por Gabigol, gerou repercussão. Nas redes sociais, o atacante do Flamengo publicou uma foto ironizando uma fala recente do ex-jogador Vampeta.

Vampeta afirmou que Tite não gosta de Gabigol. “A informação é certeira: O Tite falou que ele é pior jogador com quem já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para a minha fonte”, contou na ocasião, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Gabigol quebrou um jejum de sete jogos sem balançar as redes. Ele passou a receber chances no Brasil após duas temporadas artilheiras pelo Flamengo. Na publicação, colocou uma foto fazendo sua tradicional comemoração junto ao treinador com a legenda “Pior pessoa”, como ironia ao dito pelo campeão do mundo em 2022.

No ataque da seleção, o jovem artilheiro parece ter agarrado a oportunidade e já tem dois gols na seleção sob comando do treinador. O Brasil volta a campo no próximo domingo, 10, às 18h, contra a Colômbia, em Barranquilla.

