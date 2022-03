Gabigol ironiza denúncia por comemorar gol: ‘Chamar de macaco pode’

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, usou as redes sociais para ironizar uma denúncia feita por André Valentim, procurador geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), por conta da confusão e dos protestos provocados após o gol marcado na vitória por 1 a 0 do Flamengo diante do Vasco, pela primeira semifinal do Campeonato Carioca, no último dia 16. O camisa 9 relembrou de quando foi alvo de injúrias raciais de torcedores do Fluminense, sendo chamado de “macaco”.

“Denunciado por fazer gol, ok! Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode, vamboraaaa HAHAHAHAHAHA” (sic), escreveu Gabigol no Twitter.

Denunciado por fazer gol, ok! Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode, vamboraaaa HAHAHAHAHAHA https://t.co/Gr0DoPbL36 — Gabi (@gabigol) March 18, 2022

A confusão foi originada aos 43 minutos do primeiro tempo quando Gabigol converteu de pênalti o único gol da partida. O centroavante comemorou provocando e correndo em direção a torcedores do Vasco. Irritados, eles atiraram objetos em direção ao jogador.

Pela atitude, o camisa 9 foi enquadrado no artigo 258 do Código de Justiça Desportiva Brasileira (CBJD) que tem como base “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código” e prevê pena de uma a seis partidas, caso condenado.

Pelo fato dos torcedores terem atirado objetos no gramado, o Vasco pode ser punido com multa entre 100 reais até 100 mil reais.

O caso ao qual se referiu e comparou, diante do Fluminense, ganhou repercussão por registro feito pelo canal s1 Live, de apenas seis segundos de duração, em que é possível ver o jogador se dirigindo aos vestiários no intervalo da partida sendo hostilizado por torcedores do Fluminense.

O conteúdo se tornou viral ao ser compartilhado pelo comediante Antonio Tabet, ex-dirigente do Flamengo, que registrou ter tido a impressão de ter ouvido um grito de macaco. Gabigol ironizou: “impressão?”.

É impressão minha ou chamaram o @gabigol de “Macaco”? Caso seja isso mesmo, haverá consequências maiores ou só passada de pano com notinha do Fluminense pedindo desculpas? pic.twitter.com/rOp2WKv8Xj — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 6, 2022

O Flamengo se manifestou afirmando “repudiar veementemente o episódio lamentável” com o atleta “que foi vítima de racismo”. O clube diz que prestará total solidariedade ao jogador. O posicionamento gerou uma série de críticas de torcedores rivais, que ainda publicaram vídeos com cantos homofóbicos de flamenguistas.

O TJD-RJ absolveu o Fluminense de responsabilidade pelas ofensas raciais e multou o clube rubro-negro em 20 mil reais por cantos homofóbicos de sua torcida

