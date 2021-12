Gabigol, Hulk e Gómez concorrem ao prêmio de Rei da América de 2021

O futebol brasileiro vem dominando as competições sul-americanas e também as principais premiações do continente. Nesta segunda-feira, 27, o diário uruguaio El País divulgou a lista de quatro finalistas à 36ª edição do prestigioso prêmio Rei da América, entregue anualmente ao melhor jogador da América do Sul, com três representantes de clubes do país: Hulk, do Atlético Mineiro, Gabigol, do Flamengo, e o paraguaio Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, campeão da Libertadores. Completa a lista o argentino Julián Álvarez. do River Plate.

A votação popular, cujos votos se unem aos de um júri especializado, está disponível até a meia noite desta segunda no site do diário. Também haverá prêmios para o melhor treinador e para o time ideal de 2021.

O El País informou que já é possível reduzir a quatro integrantes a lista de finalistas, pois Hulk, Gabigol, Gómez e Álvarez já abriram grande vantagem em relação a outros concorrentes como Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Weverton e Raphael Veiga (Palmeiras) e Bruno Henrique (Flamengo).

O vencedor do ano passado foi Marinho, do Santos, que acabou com o vice-campeonato da Copa Libertadores. O atacante Gabigol, Rei da América de 2019, já recebeu um anel da patrocinadora Bridgestone como melhor jogador da Libertadores 2021, mesmo também tendo terminado o torneio na segunda colocação.

Concorrem ao prêmio de melhor técnico Tite, da seleção brasileira, Cuca, do Atlético Mineiro, Abel Ferreira, do Palmeiras, Renato Gaúcho, demitido do Flamengo, Mauricio Barbireri, do Red Bull Bragantino, além dos argentinos Marcelo Gallardo, do River Plate, Lionel Scaloni, da seleção argentina, entre outros.