Gabigol é eleito o melhor jogador da Libertadores e recebe anel

Gabigol, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2021. Artilheiro da competição com 11 gols, o atacante ganhou o prêmio em votação popular e levou para casa um anel de diamantes, safira e topázio.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O anuncio foi feito logo após o término da final da competição continental em Montevidéu, no Uruguai, que contou com a derrota do Flamengo para o Palmeiras por 2 a 1. Gabigol superou a concorrência de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, do Flamengo, e Weverton, Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras.

“Nossa motivação é sempre ser campeão. Não lembrava mais como era perder um título. Dói muito, mas agora é cabeça erguida. Jogamos em um grande time, com grande torcida. Vamos nos levantar e voltar para essa final e ser campeão”, disse Gabigol, em coletiva após a partida.

“Final é decidida num detalhe. Eles foram felizes naquela jogada, no primeiro gol. Criamos chances, não fizemos. Fico feliz porque o Flamengo tem chegado mais vezes nesse estágio, em final, mas não vamos ganhar todas”, completou o atacante.

Continua após a publicidade

Os últimos vencedores do anel de craque foram Marinho, do Santos, em 2020, e Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019.

🤩🔝 ¡La estrella de la CONMEBOL #Libertadores! ❤️🖤 Gabi anotó 1⃣1⃣ goles para @Flamengo y fue elegido como el jugador @Bridgestone del torneo. pic.twitter.com/0ebMmRVYgJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2021