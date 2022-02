Gabigol compartilha post e explica por que não bateu pênalti contra o Galo

No dia seguinte após a derrota do Flamengo para o Atlético-MG nos pênaltis, pela Supercopa do Brasil, Gabigol se manifestou pela primeira vez após ser cobrado por torcedores. Nesta segunda-feira, 21, o camisa 9 da equipe carioca respondeu postagens nas redes sociais, incluindo uma de um internauta que explicava por que ele deixou Vitinho cobrar o pênalti que resultou na perda do título.

Batedor oficial do Fla, o atacante respondeu a uma postagem de um torcedor que apontou a estratégia usada na disputa de pênaltis, segundo a qual ele esperaria um erro do Galo para então bater o pênalti decisivo. Até então, o Rubro-Negro havia tido quatro chances de balançar a rede e fechar a disputa, com Willian Arão, Fabrício Bruno, Matheuzinho e Hugo. Depois da 11ª cobrança, os batedores precisavam ser repetidos – Hulk fez o gol para o Galo, enquanto Vitinho perdeu para o Flamengo.

Alguém inteligente, graças a Deus 😅 https://t.co/QQjVES0QFi — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol hahahahaha https://t.co/PsFJoCJJ7B — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

Gabigol, que fez o gol de empate da equipe Rubro-negra durante o jogo, atingiu a marca de sete gols em finais pelo Flamengo, alcançando a marca de Zico, ídolo Rubro-negro. “Sempre uma honra estar ao seu lado e dividir tantos recordes, Rei 👑 @Galinho1953!! Obrigado, @Flamengo, por me permitir tanto!!”, escreveu o camisa 9.

Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei 🤪 https://t.co/fPhzjPVjtb — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

