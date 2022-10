G-8? Como ficam as vagas para a Libertadores e quem briga por elas

Com o Campeonato Brasileiro chegando a 30 rodadas disputadas, as brigas pela classificação à Libertadores de 2023 já estão desenhadas. E como todos os finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores estão também entre os seis primeiros da competição, a expectativa por mais vagas cresce: é bem provável que o G-6 se torne G-8, levando mais times via Brasileirão para o principal torneio de clubes da América do Sul.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Atualmente, o sétimo colocado do campeonato é o Atlético Mineiro, com 46 pontos, enquanto o oitavo é o América Mineiro, com 42. Até o 14º lugar, a diferença é de apenas cinco pontos – ou seja, Botafogo (40 pontos), São Paulo (40, com um jogo a menos), Fortaleza (38), Red Bull Bragantino (38), Goiás (38) e Santos (37) são as equipes com maiores chances de brigar pelas prováveis vagas extras na Libertadores de 2023.

A Copa do Brasil, cujo campeão se classifica direto para a Libertadores, será decidida pelo Flamengo (atual 5º colocado do Brasileirão) e pelo Corinthians (atual 4º colocado), enquanto a final da Libertadores, cujo vencedor também ganha vaga no torneio do ano seguinte, acontece entre Flamengo e Athletico Paranaense (atual 6º colocado). Completam as primeiras posições o líder Palmeiras, o vice Internacional e o 3º colocado Fluminense.

Ou seja, caso Flamengo ou Corinthians, que disputam a final da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 deste mês, terminem entre os seis primeiros lugares, o sétimo jogará a Libertadores de 2023. Dez dias depois da final da competição nacional, Flamengo e Athletico decidem a Libertadores de 2022. Se o campeão novamente ficar entre os seis primeiros (ou se o Flamengo ganhar os dois títulos e ficar no G-6), o G-8 será concretizado.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!