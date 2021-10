Futsal: Argentina frustra Brasil e disputará final da Copa do Mundo

Terminou em frustração o sonho do hexa da seleção brasileira na Copa do Mundo de futsal. A eliminação veio na semifinal, logo diante do maior rival, a atual campeão Argentina, que venceu por 2 a 1 o clássico desta quarta-feira, 29, em Kaunas, na Lituânia. O Brasil criou mais chances ao longo da partida, mas esbarrou na eficiência dos argentinos, que buscarão o bicampeonato diante do vencedor de Portugal e Cazaquistão no próximo domingo, às 14h (de Brasília). O time brasileiro disputa o terceiro lugar, no mesmo dia, às 12h.

Mais agressivo em campo desde o apito inicial, o Brasil finalizou muito mais do que o adversário. No entanto, após 11 minutos jogados, em falha de marcação brasileira, Borutto marcou o gol que inaugurou o placar. Sem se desestabilizar em campo, a seleção pentacampeã continuou com o domínio da posse, mas em contra-ataque, o camisa 9 argentino marcou novamente.

Ainda no tempo inicial, o Brasil descontou, com gol de Ferrão, atual melhor do mundo e artilheiro da competição com oito gols. Desde então, a pressão brasileira foi aumentando conforme o cronômetro passava. No entanto, o goleiro Sarmiento garantiu a vitória argentina e foi um dos melhores jogadores em campo. Ainda no final de jogo, Marquinhos Xavier usou de goleiro-linha, mas a bola não entrou e o sonho do hexa foi interrompido.

Na primeira Copa do Mundo sem o craque Falcão, aposentado em 2018, o Brasil demonstrou o início de uma reconstrução que era necessária. A Argentina, por outro lado, tem a chance de chegar ao segundo título mundial consecutivo.