Fred, Adriano, Luís Fabiano: quem foi o melhor 9 brasileiro pós-Ronaldo?

Fred, ídolo do Fluminense, entra em campo profissionalmente pela última vez, neste sábado, 9. Contra o Ceará, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante de 38 anos se despede da torcida tricolor com a certeza de que está na história do futebol nacional. Maior artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, está próximo do topo entre a posição de centroavante.

Na história, o Brasil é acostumado a grandes artilheiros e, entre o fim do século XX e início deste, um camisa 9 marcou época: Ronaldo Nazário. Fenômeno, maneira como era apelidado, deixou seu nome por onde passou e, como maior façanha, fez 15 gols em Copas do Mundo. Desde seu último Mundial, em 2006, outros já passaram pela vaga, mas nenhum brilhou como ele vestindo a camisa da seleção brasileira.

Fred, pauta da semana, foi um deles. O atacante mineiro disputou a Copa de 2014 como titular e saiu duramente criticado. Antes, Adriano chegou a ser a esperança, mas viveu um auge breve e, em meio a problemas pessoais, caiu rápido de rendimento. Em 2010, Luís Fabiano foi o escolhido para vestir a 9 do Brasil na África do Sul, mas a eliminação nas quartas de final não deixou o ídolo do São Paulo assinar o nome na história.

Mais recentemente, em 2018, Gabriel Jesus não marcou nenhuma vez na Copa e, ainda jovem, precisa dar a volta por cima e reconquistar prestígio. Contemporâneo ao atacante do Arsenal, Roberto Firmino também foi tentado como solução, mas a alta exigência do público nunca fez o jogador do Liverpool ser tão reconhecido.

Desse modo, tendo em vista que Fred, mais um dos “sucessores do Fenômeno”, está encerrando a carreira, PLACAR compara cinco nomes e levanta o debate: quem foi o melhor 9 brasileiro depois de Ronaldo?

FRED

Até antes do apito trinar para sua despedida, Fred tem 822 jogos na carreira. Revelado pelo América Mineiro, em 2003, na Europa o atacante brilhou no Lyon. Retornou ao Brasil em 2009 e começou escrever uma longa história no Fluminense.



Trajetória:

⁃ América Mineiro (2003 – 2004)

⁃ Cruzeiro (2004 – 2005)

⁃ Lyon (2005 – 2009)

⁃ Fluminense (2009 – 2016)

⁃ Atlético Mineiro (2016 – 2017)

⁃ Cruzeiro (2018 – 2019)

⁃ Fluminense (2020 – 2022)

Números:

822 jogos

413 gols

0,50 gols por jogo

Histórico pela seleção brasileira:

39 jogos

18 gols

0,46 gols por jogo

Em Copa do Mundo:

Duas edições (2006 e 2014)

7 jogos

2 gols

Títulos na carreira: 15

ADRIANO

Tratado como jogador de nível mundial durante a primeira década deste século, Adriano teve curto período de destaque. Sempre muito ligado a aspectos extracampo, problemas pessoais e lesões, Imperador brilhou pela Inter de Milão e, no Brasil, pelo Flamengo, clube que o revelou.

Trajetória:

⁃ Flamengo (2000 – 2001)

⁃ Inter de Milão (2001)

⁃ Fiorentina (2002)

⁃ Parma (2002 – 2004)

⁃ Inter de Milão (2004 – 2007)

⁃ São Paulo (2008)

⁃ Inter de Milão (2008 – 2009)

⁃ Flamengo (2009 – 2010)

⁃ Roma (2010 – 2011)

⁃ Corinthians (2011 – 2012)

⁃ Athletico Paranaense (2014)

⁃ Miami United (2016)

Números:

430 jogos

207 gols

0,48 gols por jogo

Histórico pela seleção brasileira:

48 jogos

27 gols

0,56 gols por jogo

Em Copa do Mundo:

Uma edição (2006)

4 jogos

2 gols

Títulos na carreira: 15

LUIS FABIANO

Jogador da base da Ponte Preta, Luis Fabino fez parte de um competitivo Sevilla e se tornou ídolo do São Paulo. Artilheiro, foi importante no ciclo para a Copa do Mundo de 2010 e foi titular na competição da África do Sul.

Trajetória:

⁃ Ponte Preta (1998 – 2000)

⁃ Rennes (2000 – 2001)

⁃ São Paulo (2001)

⁃ Rennes (2002)

⁃ São Paulo (2002 – 2004)

⁃ Porto (2004 – 2005)

⁃ Sevilla (2005 – 2011)

⁃ São Paulo (2011 – 2015)

⁃ Tianjin Tianhai (2016)

⁃ Vasco (2017)

Números:

749 jogos

403 gols

0,53 gols por jogo

Histórico pela seleção brasileira:

45 jogos

28 gols

0,62 gols por jogo

Em Copa do Mundo:

Uma edição (2010)

5 jogos

3 gols

Títulos na carreira: 12

GABRIEL JESUS

Apesar de estar com 25 anos e ainda ter longa carreira pela frente, Gabriel Jesus já tem uma Copa do Mundo no currículo – e está próximo da segunda. Cria da base palmeirense, passou vitoriosos anos no Manchester City e chegou ao Arsenal para esta temporada.

Trajetória:

⁃ Palmeiras (2015 – 2016)

⁃ Manchester City (2017 – 2022)

⁃ Arsenal (2022 – atual)

Números:

375 jogos

142 gols

0,38 gols por jogo

Histórico pela seleção brasileira:

56 jogos

19 gols

0,33 gols por jogo

Em Copa do Mundo:

Uma edição (2018)

5 jogos

0 gols

Títulos na carreira: 15

ROBERTO FIRMINO

Nome imprescindível no ressurgimento do Liverpool para o alto nível europeu, Firmino fez pouco sucesso atuando no Figueirense, clube que o revelou. O atacante é nome respeitado no futebol europeu e, aos 30 anos, ainda pode receber chances na seleção brasileira.

Trajetória:

⁃ Figueirense (2009 – 2010)

⁃ Hoffenheim (2011 – 2015)

⁃ Liverpool (2015 – atual)

Números:

588 jogos

176 gols

0,30 gols por jogo

Histórico pela seleção brasileira:

55 jogos

17 gols

0,30 gols por jogo

Em Copa do Mundo:

Uma edição (2010)

4 jogos

1 gol

Títulos na carreira: 7

