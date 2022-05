Frankfurt x Rangers: onde assistir e tudo sobre a final da Liga Europa

Eintracht Frankfurt e Rangers fazem nesta quarta-feira, 18, às 16h (de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, a grande final da Liga Europa, primeiro entre os três principais torneios de clubes da Uefa que serão decididos neste mês – a programação ainda terá a Conference League, no dia 25, e a Liga dos Campeões, 28.

PLACAR lista seguir onde assistir ao confronto, as campanhas das equipes até aqui, os principais destaques e curiosidades. Confira:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cultura e pelo SBT, em TV aberta, mas também estará disponível pelo próprio site do SBT, pelo canal fechado ESPN 2 e o streaming Star+.

Campanhas

O Frankfurt chega com o moral elevado apesar de campanha modesta na Bundesliga, apenas 11º colocado na elite do Campeonato Alemão. Na competição europeia, o time se classificou na liderança do grupo D, com 12 pontos – três vitórias e três empates em um grupo com Fenerbahce, da Turquia, Antwerp, da Bélgica, e Olympiacos, da Grécia.

Nos mata-matas, passou nas oitavas de final pelo Betis, campeão da Copa do Rei, nas quartas de final pelo Barcelona, principal favorito ao título, e na semifinal pelo West Ham, sétimo colocado na Premier League. Tudo isso sem perder um jogo sequer.

O Rangers também teve caminho complicado, a começar pelos playoffs classificatórios em que superou o Alashkert, da Armênia, com um placar agregado de 1 a 0. Na fase de grupos, ficou em segundo lugar no grupo A, oito pontos atrás do primeiro colocado Lyon, da França, a frente de Sparta Praga, da República Checa, e Brondby, da Dinamarca.

Nos mata-matas, surpreendeu ao eliminar o Borussia Dortmund, na segunda fase. Ainda teve paradas duras contra Estrela Vermelha, nas oitavas, Sporting Braga, nas quartas, e Red Bull Leipzig, nas semifinais.

Destaques

Pelo Frankfurt, Daichi Kamada é o principal nome da campanha. Em sua segunda passagem pelo Frankfurt, o meia-atacante de 25 anos marcou cinco gols e deu uma assistência em 12 jogos na competição. Revelado pelo Sagan Tosu, de seu país, Kamada acumula passagens também pelo alemão St. Truiden e faz parte da seleção japonesa que disputará a Copa do Mundo no Catar.

Continua após a publicidade

Já pelo Rangers o maior destaque é o atacante inglês James Tavernier, de 30 anos. Artilheiro da competição com sete gols marcados, o experiente jogador foi decisivo principalmente na fase de mata-mata ao marcar diante do Leipzig, do Braga e três vezes no Dortmund. Ele está no clube desde 2015, tendo marcado 83 gols em 345 partidas. Antes, teve passagens por equipes como Newcastle, Sheffield, Wigan e Bristol City.

Técnicos

Pelo lado escocês estará um velho conhecido: o holandês Giovanni van Bronckhorst, ex-lateral-esquerdo com 106 jogos pela seleção de seu país e boas passagens por Arsenal e Barcelona. Ele chega à final com menos de seis meses de trabalho. Contratado em novembro de 2021 para suceder Steven Gerrard, que foi para o Aston Villa, Bronckhorst tem 40 jogos até aqui: 27 vitórias, sete empates e somente seis derrotas, um aproveitamento de 73,3% dos pontos disputados. Antes, comandou o Guangzhou, da China, e o Feynoord, da Holanda, por quatro temporadas.

Pela equipe alemã, o austríaco Oliver Glasner, de 47 anos. Jogador de carreira modesta, atuou somente no SV Ried e no LASK Linz, clubes de seu pais, iniciou como auxiliar do Red Bull Salzburg. Como treinador, passou por Liefering e pelas duas equipes em que atuou antes de ser contratado pelo Wolfsburg, em 2019. Foi sétimo colocado na Bundesliga no primeiro ano e quatro no segundo. Chegou ao Frankfurt nesta temporada, comandando a equipe em 47 jogos: 17 vitórias, 17 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 48,2%.

Premiação

O campeão da competição levará para casa 7,8 milhões de libras (48 milhões de reais), enquanto o vice ficará com 4,2 milhões de libras (26 milhões de reais). Vale dizer que o campeão também assegura vaga na próxima Champions e participação na Supercopa Europeia, diante de Real Madrid ou Liverpool, finalistas da Liga dos Campeões.

Prováveis escalações

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Makoto Hasebe e Evan Ndicka; Ansgar Knauff, Djibril Sow, Kristijan Jakić e Filip Kostić; Jens Petter Hauge, Daichi Kamada e Rafael Santos Borré. Técnico: Oliver Glasn.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey e Barisic; Lundstram, Jack e Arfield; Sakala, Kent e Aribo. Técnico: Giovanni Van Brockhorst.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!