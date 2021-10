Francês: Mesmo com craques em campo, PSG não sai do zero com o Olympique

Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé em campo, o Paris Saint-Germain não conseguiu sair do zero contra o Olympique de Marselha, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. A partida foi disputada no Velódrome, em Marselha, neste domingo, 24.

Assine PLACAR digital no app por apenas R$ 14,90/mês

Apesar do resultado, o time de Paris segue disparado na ponta da tabela da competição, com 28 pontos somados. Já o clube comandado por Jorge Sampaoli chega aos 18 pontos e não consegue subir de posto.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG recebe o Lille, na sexta-feira, 29, às 16h (de Brasília). Já o Olympique visita o Nice na quarta-feira, 27, às 16h.

Logo no início da partida, aos 13 minutos, o PSG teve um gol anulado. Di María lançou Neymar, que, dentro da área, chutou cruzado e Luan Peres, tentando interceptar, mandou contra a própria meta. Contudo, o VAR sinalizou impedimento de Neymar na jogada e invalidou o tento.

Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da Star+!

Já aos 20 minutos, foi a vez do Olympique ter seu gol anulado. Lirola ganhou disputa na direita, tocou para Under, que devolveu para Lirola na direita. O meia mandou bola rasteira na área e Milik mandou para o gol. Porém, novamente, o VAR sinalizou impedimento, agora de Lirola, e invalidou o gol.