França vence Bélgica de virada e chega à final da Nations League

A seleção francesa chegou à decisão da Nations League ao bater a Bélgica por 3 a 2, de virada, em um jogo espetacular na tarde desta quinta-feira, 7, em Turim, na Itália. Na final, marcada para o próximo domingo, 10, os atuais campeões do mundo enfrentarão a Espanha, no San Siro, em Turim.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O jogo foi uma reedição da semifinal da última Copa e, repleta de craques em campo, atendeu às expectativas. Mais uma vez, porém, a Bélgica, que lidera o ranking da Fifa, mas nunca conquistou um título, decepcionou nos momentos decisivos.

A equipe belga abriu 2 a 0, com gols de Yannick Carrasco e Romelu Lukaku na primeira etapa. No complemento, porém, a França virou com Karim Benzema, Kylian Mbappé, de pênalti, e, no fim, com um chutaço do lateral-esquerdo Theo Hernández. Pouco antes do gol da virada, a Bélgica teve um gol de Lukaku anulado pelo VAR.

Agora, a Bélgica tentará repetir o resultado da Copa da Rússia, na disputa de terceiro e quarto lugares diante da atual campeã europeia, Itália, que foi derrotada por 2 a 1 pela Espanha na outra semifinal. O jogo acontece novamente no estádio da Juventus.