França encosta no Brasil no ranking da Fifa; Bélgica mantém liderança

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 21, a atualização no ranking de seleções após a última Data Fifa, com jogos da Nations League e das Eliminatórias para a Copa de 2022. A Bélgica se manteve no topo, com 1.832 pontos, seguida de perto pela seleção brasileira, com 1.820. A diferença diminuiu ainda mais com relação ao último ranking, divulgado pela entidade no último dia 12 de agosto. A maior novidade foi a entrada da França no top 3.

A seleção dirigida pelo técnico Didier Deschamps ganhou posições ao superar a Espanha na decisão da Nations League. A vitória fez com que os franceses superassem a Inglaterra, que caiu duas posições. O quarto lugar agora pertence a Itália, com 1.750 pontos.

Curiosamente, a Alemanha, primeira seleção a confirmar classificação para o Catar, não figura entre as dez primeiras colocadas do ranking. A equipe assegurou uma das 32 vagas para o mundial no último dia 11, ao vencer por 4 a 0 a Macedônia do Norte somada à derrota da Armênia para a Romênia.

Veja o ranking dos dez melhores da Fifa:

1. Bélgica – 1.832 pontos

2. Brasil – 1.820 pontos

3. França – 1.779 pontos

4. Itália – 1.750 pontos

5. Inglaterra – 1.750 pontos

6. Argentina – 1.738 pontos

7. Espanha – 1.687 pontos

8. Portugal – 1.681 pontos

9. México – 1.672 pontos

10. Dinamarca – 1.668 pontos

