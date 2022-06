França, Croácia e Bélgica tropeçam; como estão os melhores da última Copa?

A cinco meses do início da Copa do Mundo do Catar as seleções classificadas realizam seus compromissos finais de preparação para o maior evento de futebol, que começa em novembro. Em meio a um debate sobre quais seleções chegam com maior favoritismo, Brasil e Argentina venceram de forma convincente seus últimos jogos, enquanto os três melhores colocados da última Copa (França, Croácia e Bélgica) foram surpreendidos na estreia da Liga das Nações.

Campeã sul-americana, a seleção argentina, atropelou a Itália, campeã da Euro e que não estará na Copa no fim do ano, por 3 a 0, na Finalíssima. O duelo em Wembley reacendeu uma polêmica declaração recente do craque francês Kylian Mbappé, que disse ao canal TNT Sports que o nível do futebol sul-americano “não está tão avançado quanto na Europa”.

O histórico recente dá razão a Mbappé, já que as últimas quatro edições de Copa do Mundo foram vencidas por equipes europeias (França, Alemanha, Espanha e Itália), mas quatro anos depois da Copa da Rússia, muita coisa pode mudar, a começar pelo bom momento de Argentina e Brasil.

Confira como estão os melhores oito colocados da última Copa:

França

Atual campeã, a França perdeu para a Dinamarca por 2 a 1, na última sexta-feira,3, na Liga das Nações. O resultado, porém, é novidade para a seleção que se classificou com folga para a Copa e venceu os últimos cinco jogos que realizou. Ocupando o terceiro lugar no ranking da Fifa, a última derrota da seleção francesa havia sido em junho passado para a Suíça, na eliminação na Eurocopa. Apesar do tropeço, a equipe segue como a principal favorita ao título em dezembro e vê suas principais estrelas, Mbappé e Karim Benzema no auge.

Uruguai

O Uruguai superou uma grave turbulência que quase a tirou da Copa do Mundo e culminou na demissão do histórico técnico Óscar Tabárez, mas desde que Diego Alonso assumiu entrou novamente nos trilhos e se classificou em terceiro nas Eliminatórias. Nos últimos dez jogos, contando com amistosos, venceu cinco, perdeu quatro e empatou uma vez. Na última Copa, a Celeste eliminou uma potência europeia, Portugal, mas caiu nas quartas diante da França. Hoje, é a 13ª seleção na lista da Fifa.

Croácia

Atual vice-campeã, a Croácia foi frustrada pela Áustria em 3 a 0 na estreia da Liga das Nações nesta sexta-feira, 3. Em 2022, a equipe só havia jogado dois jogos, com um empate e uma vitória. No 16º lugar no ranking Fifa, a Croácia garantiu vaga na Copa na liderança em sua chave, com um ponto a mais que a Rússia. Seu grande líder, o meia Luka Modric, eleito o craque do último Mundial, retomou grande forma aos 36 anos pelo Real Madrid e fará sua despedida da seleção no Catar.

Rússia

País anfitrião da última Copa do Mundo, a Rússia estava classificada para a repescagem contra a Polônia, mas foi banida pela Fifa de disputar a Copa do Catar devido à série de retaliações impostas ao país por iniciar o conflito armado na vizinha Ucrânia. Na última edição, o país chegou às quartas de final, depois de eliminar a favorita Espanha, e caiu diante da Croácia.

Bélgica

Algoz brasileiro e terceira colocada da última Copa, a Bélgica se classificou com folga para a Copa do Catar, à frente de País de Gales e República Checa, e não perdia desde julho passado, mas também estreou com um tropeço na Liga das Nações – foi goleada por 4 a 1 pela Holanda. O time liderado pelo meia Kevin de Bruyne, eleito o melhor jogador da Premier League, caiu para a 2ª posição no ranking da Fifa.

Brasil

Invicto há doze jogos – incluindo amistosos – a seleção brasileira foi derrotada pela última vez na final da Copa América para a Argentina. O momento de turbulência foi superado com a aparição de jovens talentos como A

ntony, Raphinha, Vinicius Junior e Rodrygo, que levaram o time a uma campanha histórica nas Eliminatórias: liderança e recorde de pontos (45), mesmo com uma rodada a menos (o jogo adiado diante da Argentina). No último jogo, a seleção goleou por 5 a 1 a Coreia do Sul, em Seul. Líder do ranking da Fifa e com seus destaques em boa fase, o Brasil pode sonhar com o hexa.

Inglaterra

A seleção inglesa fez uma surpreendente campanha na Rússia – caiu nas semifinais diante da Croácia e terminou em quarto – e manteve a boa fase com o vice-campeonato da Eurocopa neste ciclo de preparação. Nas Eliminatórias, nadou de braçada e terminou invicta, com seis pontos de vantagem sobre a segunda colocada Polônia. Atualmente, o English Team ocupa o 5ª lugar no ranking Fifa, está invicto há nove jogos e conta com a inspiração de Harry Kane, artilheiro do último Mundial.

Suécia

A seleção escandinava chegou às quartas de final na última Copa, mas não marcará presença nesta edição no Catar. Depois de terminar em segundo lugar no pote B das Eliminatórias, atrás da Espanha, foi derrotada na repescagem para a Polônia. A Suécia é a 19ª colocada do ranking da Fifa.

