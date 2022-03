FPF define datas das quartas de final do Campeonato Paulista

Neste sábado, 19, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas dos duelos válidos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Entram em campo a partir da próxima terça-feira as oito equipes classificadas, que serão definidas após a rodada que será disputada neste final de semana. As vagas para as semifinais serão definidas em jogo único.

Na terça-feira, às 20h30, o confronto que abre o mata-mata será entre São Paulo e São Bernardo, equipes que lideraram o Grupo B na primeira fase e garantiram presença nas quartas de final de maneira antecipada. O Tricolor já tem garantida a primeira colocação do grupo, enquanto o Bernô é o vice-líder. Por isso, o duelo será disputado no Morumbi.

Já na quarta-feira, é a vez dos grupos C e D entrarem em campo. Ambos ainda não tem todos os seus classificados definidos. Às 19h, o Red Bull Bragantino, que já tem a liderança do Grupo D garantida, encara Santos ou Santo André em duelo que será disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Mais tarde, às 21h35, é a vez do Palmeiras entrar em campo no Allianz Parque. Dono da melhor campanha na classificação geral, o líder do Grupo C ainda espera a definição de seu adversário, que pode ser Botafogo-SP, Ituano ou Mirassol.

Por fim, os classificados do Grupo A encerram os confrontos pelas quartas de final. Na Neo Química Arena, em Itaquera, o Corinthians vai receber Guarani ou Inter de Limeira, equipes que ainda lutam por uma vaga na próxima fase.

Confira abaixo as datas das quartas de final do Campeonato Paulista:

Terça-feira, 22 de março

20h30 – São Paulo x São Bernardo FC, no Morumbi

Quarta-feira, 23 de março

19h Red Bull Bragantino x Santo André ou Santos, no Nabi Abi Chedid

21h35 – Palmeiras x Ituano ou Botafogo-SP ou Mirassol, no Allianz Parque

Quinta-feira, 24 de março

19h – Corinthians x Inter de Limeira ou Guarani ou Água Santa, na Neo Química Arena

Datas e locais das quartas de final do Paulistão Sicredi estão definidas; confira Pela proximidade de datas entre o fim da primeira fase do Paulistão Sicredi e a fase final e para maior tempo de programação de todos os envolvidos, a Federação Paulista de Futebol […] (1/5) pic.twitter.com/zp6CYODjWX — Paulistão (@Paulistao) March 19, 2022