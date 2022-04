FOTOS: Palmeiras é campeão paulista com goleada sobre o São Paulo

Na tarde deste domingo, 3, o Palmeiras goleou o São Paulo por 4 a 0 e conquistou sagrou-se campeão paulista de 2022. O título veio em jogo no qual o Verdão dominou o rival e reverteu a derrota por 3 a 1, sofrida no jogo de ida, que aconteceu no Morumbi. Confira, a seguir, as fotos do jogo de volta da final, que consagrou mais um título do clube alviverde.

Continua após a publicidade