FOTOS: o vexame da Itália e a façanha da Macedônia do Norte

Pela segunda edição consecutiva, a tetracampeã Itália está fora da Copa do Mundo. Jogando em casa, em Palermo, a seleção italiana perdeu por 1 a 0 e foi eliminada pela Macedônia do Norte, no primeiro jogo da repescagem das Eliminatórias para o Mundial, com gol nos acréscimos de Alekasander Trajkovski. A euforia e a lamentação dos dois lados do campo foram captadas por todo o estádio. Confira as melhores fotos do jogo:

