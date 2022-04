FOTOS: A festa do acesso da Portuguesa à elite do Paulistão

A tarde deste sábado, 9, foi de festa para o torcedor da Portuguesa. Foram sete anos na Série A2 do Campeonato Paulista até o sonhado acesso, que veio com o empate em 1 a 1 contra o Rio Claro, pela semifinal da competição. O resultado garantiu a Lusa na decisão do campeonato e, consequentemente, na primeira divisão do estadual em 2023. Confira, a seguir, as fotos da festa da Portuguesa no Canindé.

