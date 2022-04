FOTOS: a euforia no Canindé com o título paulista da Portuguesa

O grito de “é campeão” voltou a ecoar no Canindé lotado. Na noite do último domingo, 17, a Portuguesa venceu o São Bento por 2 a 0 e conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista. O título da segunda divisão estadual veio uma semana depois da conquista do acesso, que veio sobre o Rio Claro. No jogo de ida da decisão, disputado em Sorocaba, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Já na volta, a Lusa levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Naldo e do experiente Luan, atacante ex-Palmeiras.



Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Foram sete anos consecutivos na Série A2 do Campeonato Paulista. Desde que foi rebaixada, em 2015, a Portuguesa não havia conseguido o acesso para a elite do estadual. A campanha em 2022, entretanto, foi praticamente perfeita. Confira, abaixo, as fotos da façanha:

Continua após a publicidade

A Lusa liderou a primeira fase com 32 pontos e apenas uma derrota. Nas quartas de final, eliminou o Primavera, de Indaiatuba. Já na semifinal, deixou para trás o Rio Claro conquistando a vaga para a final e, consequentemente, o acesso à elite do Paulista. Na decisão contra o São Bento, também não teve grande dificuldade para construir o resultado que deu o título.

O acesso e a conquista da Série A2 representam um momento de esperança para a Portuguesa. Afinal, é o primeiro acesso do clube desde a derrocada no início da década passada. Em 2013, a Lusa também subiu da Série A2 para a elite do futebol paulista. No fim daquele ano o clube iniciou um dos piores momentos de sua história, quando a equipe foi rebaixada no Campeonato Brasileiro devido à escalação irregular do atacante Héverton.

Desde então, a Portuguesa sofreu com quatro rebaixamentos, sendo três deles no Campeonato Brasileiro e um no Campeonato Paulista. Neste período, chegou a ficar sem divisão nacional em algumas temporadas. Além disso, o clube viu a situação financeira piorar ainda mais. A única conquista nos últimos anos foi o título da Copa Paulista, em 2020.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos