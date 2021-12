FOTOS: a euforia em BH com o título brasileiro do Atlético Mineiro

1/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 2/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 3/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 4/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 5/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 6/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 7/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 8/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar) 9/9 Festa do título do Atlético Mineiro em Belo Horizonte (Guilherme Azevedo/Placar)

Milhares de atleticanos fizeram valer o estigma de “Galo Doido” pelas ruas de Belo Horizonte. A capital mineira viveu uma quinta-feira, 2, de loucura e euforia com o bicampeonato brasileiro do Atlético Mineiro numa festa sem hora para acabar. Na verdade, a farra já estava pronta desde o início da semana, mas teve de ser adiada em dois dias devido a uma vitória do Flamengo. Hoje o grito saiu da garanta, após vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, em Salvador, com direito a muita cerveja, provocação aos rivais, lágrimas e foguetório.

Desde cedo, só se viam camisas e bandeiras alvinegras pela cidade. A maior reunião de torcedores se deu no bairro de Lourdes, em frente à sede do Atlético. O calor e a apreensão pediam cerveja gelada, que não faltou. O local começou a lotar cerca de uma hora antes da partida, que começou cedo, às 18h. O tradicional boneco do super-herói verde Hulk, em alusão ao ídolo e artilheiro do campeonato, se fez presente e animou a galera.

O Hulk apareceu de novo. Público aumenta aqui nas proximidades da sede de Lourdes do Atlético-MG. pic.twitter.com/OXmwfoh8k7 — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) December 2, 2021

O jogo foi dramático e, assim que o Bahia abriu 2 a 0, houve minutos de silêncio e preocupação. Mas quando um grupo já ensaiava o tradicional grito de “Eu acredito”, Hulk e Keno (duas vezes) garantiram a apoteose alvinegra. Canções de provocação ao Cruzeiro e ao Flamengo deram o tom, antes do engasgado coro de “é campeão!”.

Um torcedor que, aos berros, garantia “Vamos virar” diante do resultado adverso, foi aos prantos e se lembrou da mãe após a conquista. “Eu não sei o motivo da senhora ter me feito torcer para esse time, só para eu sofrer mesmo. E como eu sofro. Mas isso é Galo!”. A festa do campeão vai varar a madrugada. Os torcedores aguardarão a chegada dos atletas, que desfilaram em carro do Corpo de Bombeiros, da região da Pampulha até a Praça Sete de Setembro.

Momento exato do fim da partida. Registrei o grito entalado sendo expelido. pic.twitter.com/s8erDRE8EO — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) December 3, 2021