FOTOS: a classificação do São Paulo sobre o Corinthians no Paulistão

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na tarde deste domingo, 27, e se classificou para a final do Campeonato Paulista. Welington abriu o placar no primeiro tempo, e Alisson anotou o segundo na etapa final. Jô ainda descontou para o Timão, mas o Tricolor conseguiu segurar o resultado até o apito final. Com isso, a equipe de Rogério Ceni vai defender o título contra o Palmeiras na decisão, repetindo a decisão do Paulistão de 2021. Confira as fotos da vitória do São Paulo no Majestoso deste domingo.

