Fortaleza x Ceará: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Embalados por recentes classificações na Libertadores e Sul-Americana, Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília). A partida entre os rivais, atrasada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Apesar de ter conseguido se classificar às oitavas de final da Libertadores ao vencer por 4 a 3 o Colo-Colo na última quarta-feira, 25, o Tricolor ainda ocupa a lanterna na tabela do Brasileirão com apenas dois pontos.

Em sete partidas, a equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda ainda não venceu nenhuma – são dois empates e cinco derrotas. Em busca da primeira vitória na competição, o treinador terá três desfalques confirmados por lesão: os meio-campistas Matheus Vargas e Hércules, além do centroavante Renato Kayzer.

O Ceará vive situação semelhante. A equipe do técnico Dorival Júnior, se classificou na Sul-Americana depois de vencer o Independiente, na quarta-feira passada, 25, fechando campanha com 100% de aproveitamento em seis partidas – além da melhor defesa e do melhor ataque do torneio.

No Brasileirão, porém, se encontra na 19º posição, apenas uma acima do rival com seis pontos, tendo alcançado até agora uma vitória, três empates e três derrotas.

A equipe não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e com o meia-atacante Mendoza, ambos suspensos.

Confira onde assistir ao clássico nesta quarta-feira:

Brasileiro Série A

20h30

Fortaleza x Ceará – Premiere

