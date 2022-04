Sport e Fortaleza empatam em 1 a 1 pela final da Copa do Nordeste

Tudo igual na primeira final. Fortaleza e Sport empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira, 31, pela ida da decisão da Copa do Nordeste. A partida disputada na Arena Pernambuco contou com arquibancadas lotadas de torcedores rubro-negros, que apesar de não terem obtido a vantagem, vibraram com o gol de Bill nos acréscimos. Os times disputam a finalíssima no próximo domingo, 3, no Castelão.

A Arena Pernambuco pulsou em um duelo de contornos épicos, repleto de rivalidade. De um lado, o tradicional Sport, em busca de redenção após anos duros (disputará a Série B em 2022). Do outro, a sensação nordestina da temporada, o Fortaleza que estreará na Libertadores.

Desde o início, quem mandou na partida foi o time rubro-negro, que se aproveitou de momentos de descontração do rival e esteve sempre mais perto do gol. O placar, no entanto, se manteve inalterado na primeira etapa.

Vivendo grande fase, o time cearense, treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, atuou em cima de possíveis erros rivais. Mas o que mudou a partida foi um feliz chute do volante Zé Welisson, ex-Sport, que colocou o Fortaleza na frente, aos 40 minutos do segundo tempo.

O troco, porém, foi dado na sequência, para explodir o estádio e deixar tudo em aberto para o próximo domingo, 3. No primeiro minuto dos acréscimos, uma bola alta do ataque pernambucano terminou para Bill, que havia acabado de estrear pelo clube, empurrar para o fundo das redes e igualar o marcador.

SIMPLESMENTE PRIMEIRO JOGO E PRIMEIRO GOL DE BILL, SENHORAS E SENHORES! #EmBuscaDoTetra pic.twitter.com/wHmqWQO9qC — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 1, 2022

