Fortaleza e Ceará buscam vagas continentais enquanto patinam no Brasileiro

Fortaleza e Ceará fazem nesta quarta-feira, 25, partidas que podem entrar para a história do futebol nordestinos. Na Libertadores e Sul-Americana, o Leão do Pici e o Vozão, respectivamente, chegam à última rodada precisando de um empate para avançar às oitavas de final. Enquanto isso, as equipes fazem início ruim no Campeonato Brasileiro e ocupam as duas últimas colocações.

Atual campeão cearense e da Copa do Nordeste, o Fortaleza está a um jogo de conquistar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Estreante no torneio, o time de Juan Pablo Vojvoda joga por um empate contra o Colo-Colo, nesta quarta-feira, 25, às 19h, no Monumental de Santiago. O time brasileiro tem a “vantagem” da partida acontecer sem público, em razão de punição da Conmebol à torcida chilena, por ataques aos torcedores do River Plate, há pouco menos de um mês.

Em cinco partidas na Libertadores, o Fortaleza empatou uma, saiu vencedor duas vezes e perdedor em outras duas. Dono de um saldo de gols de zero, enfrenta o Colo-Colo podendo empatar para garantir vaga nas oitavas. O Leão, no entanto, patina no Brasileirão. Último colocado, com um ponto em seis partidas, vê a campanha na competição nacional se encaminhando para uma briga contra o rebaixamento. Após o compromisso continental, o Tricolor encara o Juventude, no próximo dia 28, em casa.

Do lado alvinegro da cidade, o Ceará chega à última rodada da Sul-Americana com 100% de aproveitamento: 15 pontos em 5 jogos. O rival, porém, é o Independiente, dono de 13 títulos continentais, que tem 12 pontos. A partida acontece nesta quarta-feira, 25, às 21h30, no Estádio Libertadores de América.

Apenas o líder da chave avança às oitavas e o saldo de gols pode ser decisivo: está em 14 a 11 a favor do Ceará. Por isso, para avançar, o Independiente precisa vencer por dois ou mais gols de diferença em Avellaneda.

Treinado por Dorival Júnior há 13 jogos, o Vozão pode conseguir o melhor resultado de suas três participações em Sul-Americana. A situação, contudo, é ruim no Campeonato Brasileiro. Em seis partidas, o time cearense venceu apenas uma vez e tem cinco pontos marcados. O próximo compromisso acontece no próximo sábado, 28, contra o São Paulo, no Morumbi.

